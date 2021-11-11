شركات التقسيط آخر حلول تجار المحمول بالجيزة لمواجهة الركود

في محاولة منها لمنع خروج مجموعة من تجار الهواتف المحمولة من السوق بسبب تراجع حركة البيع، أبرمت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، اتفاقًا مع إحدى شركات الوساطة التأمينية تتولى من خلاله الشركة تقسيط مشتريات عملاء التجار أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

غرفة الجيزة التجارية

وقال محمد هدايه الحداد، عضو مجلس غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، إن الاتجاه لإبرام اتفاقية مع إحدى شركات التأمين للوساطة المالية والتأمينية سببه حالة الركود الشديدة التي يعانيها قطاع تجارة الهواتف الذكية خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار «الحداد»، إلى أن سوق المحمول شهد خلال الفترة الماضية وتحديدًا مع أزمة جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من فرض رسوم بنسبة متفاوتة على الأجهزة وكذلك الإكسسوار تسببت في ضعف المبيعات، وهددت نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع بالخروج من السوق، وهو ما دفع مجلس إدارة الشعبة للبحث عن حلول للخروج من الأزمات التي يعانيها القطاع.

إدارة تأمين الشركات

ومن جانبه، أكد محمد الطويل مدير إدارة تأمين الشركات بشركة الوساطة التأمينية، أن الشركة مستعدة لتمويل كافة الأنشطة التجارية لتجار الهواتف الذكية من منتسبي غرفة الجيزة التجارية، موضحًا أن نسب العمولة ستكون بسيطة ومتفاوتة بحسب المدة الزمنية للتقسيط.

يذكر أن سوق أجهزة المحمول شهدت تذبذبا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الماضية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا مما أدى إلى انتشار حالة من الركود في تجارة المحمول.