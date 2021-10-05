استشاري نظم: شركات التأمين تتحمل تعويضات انقطاع فيسبوك

قال الكاتب مهدي عفيفي، استشاري نظم ومعلومات، اليوم، إن السبب في العطل الذي ضرب مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستجرام وواتس آب»، أمس، كان بسبب انقطاع أحد خوادم الإنترنت، لافتا إلى أن هناك اتفاقًا من النواب الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لتحجيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية التحرير، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم تقديم 10 ملايين شكوى على مستوى العالم خلال 7 ساعات بسبب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: «محلصش أن خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام ينقطعوا مع بعض لمدة 7 ساعات، مكانش فيه هجوم إلكتروني زي ما الناس قالت».

شركات التأمين تتحمل الخسائر الناجمة عن تعطل فيسبوك

وأوضح استشاري نظم المعلومات، أن شركات التأمين التي تؤمن فيسبوك تتحمل تعويضات انقطاع الإنترنت، والتي تكون ضعف ما خسرته الشركات التي تستخدم هذه الشبكات في التجارة، لافتا أن مؤسس الفيسبوك مارك زوكبيرج، تأثر بعد انخفاض سعر سهم فيسبوك بقيمة تصل إلى 5%، مبينا أن شركات مواقع التواصل الاجتماعي تتجنب هذه الخسائر في المستقبلز

لو النت قطع 10 دقائق هتحصل كوارث

وتابع: «لو النت قطع 10 دقائق هيبقى فيه كوارث في العالم، لأن الإنترنت بيتحكم في حاجات كتير بالعالم؛ فمثلا لو اتوقفت المعلومات الطبية من مكان للتاني أو أجهزة فالأمر هيبقي صعب وكذلك الأقمار الصناعية، واحتمالية انقطاع الإنترنت هتبقى حاجة زي نهاية العالم، وعشان كده الحاجات دي ليها استعدادات مهمة جدا وكل وزارة لها استعداد خاص، وما حدث بالأمس خلى المؤسسات الأمنية الأمريكية تفكر في وجود بدائل».