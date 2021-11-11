أسعار الحديد والأسمنت تتجاهل تحريك سعر الغاز في المصانع

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراوحت قيمة طن الحديد بين 900 جنيه إلى 1400 جنيه، ليستمر استقرار الأسعار على النحو المرتفع المحدد من قبل المصانع المنتجة للحديد خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، كما تجاهلت المصانع القرار الأخير الصادر عن الحكومة بتحريك سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومنها مصانع الحديد.

أسعار الحديد اليوم

وسجلت أسعار الحديد عز للتسليح اليوم 15600 جنيه، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 15300 جنيه للطن بدلا من 14400 جنيه، بزيادة قدرها 900 جنيه.

- شركة بشاي بـ 15400 جنيه.

- شركة عطية بسعر 15 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد.

- شركة سرحان بسعر 15 ألفًا و100 جنيه.

- شركة العتال بـ 15 ألفًا و500 جنيه للطن.

- شركة مصر استيل بسعر 15100 جنيه.

- شركة المراكبي بـ 15100 جنيه.

- شركة العشري الطن بـ 15100 جنيه.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، والبليت حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن واردات البليت تُقدر بـ3.5 مليون طن، وذلك بحسب بيانات الغرفة التجارية للصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت اليوم

كما سجلت أسعار الأسمنت اليوم في الشركات استقرارًا، حيث أظهرت أسعار الأسمنت اليوم بالشركات مستويات سعرية وكان سعر طن الأسمنت اليوم كالتالي:

يباع الأسمنت المسلح بسعر 1,130 جنيه للطن، فيما بلغت أسعار أسمنت النصر بين 1,050 و1,060 جنيه للطن، ويباع أسمنت الممتاز بأسعار تتراوح بين 1,080 و1,070 جنيه للطن، وأسمنت حلوان عند 1,090 جنيه للطن.

وسجل أسمنت العامرية العادة سعر 1,050 جنيه للطن، وأسمنت وادي النيل حقق أسعار تتراوح بين 1,050 و1,060 جنيه للطن.

والجدير بالذكر أن سوق العقارات شهد ركود في حالة البيع والشراء، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء عالميًا.