استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في السوق المحلية

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس، 4 نوفمبر 2021، مستويات مستقرة في السوق المحلية، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركات العاملة في مصر، ليتراوح سعر طن حديد التسليح بين 15,6 و15,1 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر طن الأسمنت بين 1,130 و710 جنيه للطن.

وتوقع تقرير لجريدة «الوطن»، توابع وتأثير رفع أسعار الغاز الطبيعي على المصانع ذات الإنتاج الكثيف، مثل مصانع الحديد ومصانع الأسمنت، زيادة أسعار منتجات الحديد والأسمنت والسيراميك وكثير من مواد البناء بنسب تتراوح بين 25 و30% على أقل تقدير، خاصة المصانع التي تعتمد في عملية الإنتاج على الغاز الطبيعي وليس الفحم.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

استقرت أسعار الحديد اليوم للشركات، ليسجل حديد «عز الدخيلة» سعر 15,600 جنيه للطن، وهو أعلى سعر حديد للطن بين الشركات العاملة في السوق.

ويباع حديد تسليح «المصريين» عند 15,300 جنيه للطن، وحديد «بشاي» بسعر 15,400 جنيه للطن، فيما سجل حديد «العتال» 15,500 جنيه للطن، وحديد «المراكبي» 15,100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم مستويات مستقرة بحسب سعر طن الأسمنت بالشركات، ليباع الأسمنت المسلح عند 1,130 جنيه للطن، وأسمنت «النصر» يتراوح سعر الطن بين 1,050 و1,060 جنيه، فيما سجل أسمنت «الممتاز» أسعار تتراوح بين 1,080 و1,070 جنيه للطن، وأسمنت «حلوان» الذي بلغ 1,090 جنيه للطن.

فيما يباع أسمنت «العامرية» عادة بـ 1,050 جنيه للطن، وأسمنت «وادي النيل» الذي يباع بأسعار تتراوح بين 1,050 و1,060 جنيه للطن.

وتتعدد عناصر الإنتاج في عمليات إنتاج الحديد الصلب والأسمنت، حيث يستخدم الغاز الطبيعي كأحد العناصر الرئيسية في عملية إنتاج الأسمنت والأسمدة، وكذلك الحديد، لتعلن كبرى الشركات المنتجة عن نيتها مراجعة سعر الحديد عقب قرار رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي، بزيادة تكلفة الغاز الطبيعي لكل لتر على المصانع.

ومن المتوقع وصول الزيادة إلى 1,25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لـ الغاز المورد إلى المصانع.