تغير أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بمعدل 20 جنيها

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة، الموافق 22 أكتوبر 2021، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار بواقع 20 جنيها في بعض الشركات، ليسجل سعر أسمنت المسلح 1120 جنيها مقابل 1100 أمس الخميس، وسجل سعر أسمنت الصعيد 750 جنيها، وسعر أسمنت وادي النيل 1050 جنيها، بينما سجل سعر أسمنت المنيا 880 جنيها، وسعر أسمنت السويدي 1110 جنيهات.

وسجل سعر أسمنت قنا 1030 جنيها للطن، وبلغ سعر طن أسمنت حلوان 1070 جنيها، والسويس بنفس المبلغ، وبيع أسمنت الإسكندرية الماكس بمبلغ 855 جنيها للطن، وبيع أسمنت العامرية بـ1050 جنيها، وأسمنت البرج بـ890 جنيها، وأسمنت الدلتا بـ715 جنيها، ليبقى الأخير أقل سعرا في السوق.

ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلي قرابة 23 شركة، ويقدر أن يصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت حاليًا قرابة 50 مليون طن سنويا، وهو نفس الاستهلاك المحلي تقريبًا.

وبحسب شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن شركة حديد المصريين رفعت سعر الطن بنحو ألف جنيه بالأسواق، وبلغ سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بحديد المصريين ارتفع إلى 15500 جنيه، بزيادة قدرها ألف جنيه للطن عن السابق.

15200 جنيه أسعار الحديد بالمصانع الاستثمارية

أما أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع بالمصانع الاستثماري متمثلة في «عياد والعشري ومصر إستيل ومصر المعادي» يتراوح بين 15 ألف جنيه و15200جنيه، بزيادة قدرها 800 جنيه عن السعر السابق.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حتى الآن بين 15 ألف جنيه و15500 جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 15500 جنيه و16 ألف جنيه.

7.9 مليون طن إجمالي إنتاج مصر من الحديد

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.