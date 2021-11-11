تفاصيل قرض تمويل المشروعات من بنك مصر.. يصل لـ6 ملايين جنيه

أعلن بنك مصر، تفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، وذلك مساهمة منه في تمويل مشروعات توفر فرص عمل للأشخاص، ومن شأنها أن تعمل على زيادة الإنتاج والدخل لدى العديد من المواطنين.

ويمول البنك كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة، وإنشاء عيادات أو صيدليات وكذلك الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول إلى الطاقة النظيفة غاز طبيعي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل قرض تمويل المشروعات من بنك مصر وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل قرض التمويل من بنك مصر

تتراوح قيمة قرض التمويل من 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه.

تتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات.

سعر العائد: عائد 5% بسيط متناقص للانشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة، ويكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري من 50 ألف حتى أقل من 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية من 50 ألف حتى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.

تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للآلات والمعدات، و 80% بالنسبة للسيارات، و100% بالنسبة لراس المال العامل.

المستندات المطلوبة

مستخرج حديث من السجل التجاري.

صورة من البطاقة الضريبية.

صورة رخصة مزاولة النشاط.

الموقف الضريبي والتأمينى.

صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

ميزانيات للشركات منذ بداية النشاط وبحد أقصى اخر ثلاث ميزانيات.

صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته.

المستندات المطلوبة ونسب التمويل للمشاريع حديثة التأسيس

(في حالة شركات الأشخاص والأموال) يتطلب الآتي:

صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الايجار.

مستخرج حديث من السجل التجارى.

وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأمينى.

صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير في إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص).

صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته (في حالة شركات الأشخاص والأموال).