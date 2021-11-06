بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «جيت زون» لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا

وقَّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة جيت زون لتسويق المنتجات وإجراء دراسات الأسواق، لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا عبر المنصة الرقمية للشركة، وهو أول تعاون لبنك مصر مع منصة رقمية موجهة للمصدِّرين المصريين بشكل خاص لتسويق منتجاتهم وفتح أسواق لهم للترويج لمنتجاتهم أفريقياً وعالمياً.

وقال بنك مصر، فى بيان، إن البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات المصرفية للعملاء فى جميع الدول التى يعمل بها البنك والشركة، بالإضافة إلى توفير خدمات «جيت زون» لعملاء البنك بخصومات وتسهيلات مختلفة.

ويتيح البروتوكول استخدام حلول إلكترونية للدفع من بنك مصر فى منصة الشركة، كما يهدف البروتوكول إلى تدشين أكاديمية مشتركة لتدريب المصدِّرين فى مصر وأفريقيا (African Export Academy)، لزيادة وعى المصدِّرين المصريين بالأسواق الأفريقية والعالمية وتقديم الخدمات المصرفية المناسبة لحجم تعاملاتهم وزيادة الجودة، مما يؤدى لزيادة الفرص التصديرية للوصول إلى أهدافهم باحترافية وسرعة وكفاءة، بداية من الترويج للعلامة التجارية، والتصنيع، وحتى الشحن على 3 مراحل مختلفة من التدريب، تدريب على الأساسيات، وتدريب متقدم، وتدريب محاكاة، بحسب البيان.

وقال البنك إن توقيع البروتوكول يأتى استكمالاً لدور بنك مصر الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى وخطة الدولة فى التحول الرقمى، خاصة أن التصدير من أهم الأنشطة المؤثرة فى الاقتصاد، حيث تأتى مشاركة البنك فى هذا البروتوكول انطلاقاً من حرصه على دعم وتحفيز التصدير ضمن رؤية مصر 2030.

وتتضمّن استراتيجية بنك مصر تقديم حلول متكاملة لدعم التصدير وتوفير خدمات مميزة للمصدِّرين، وذلك لما يساهم به التصدير من زيادة فى الدخل القومى فى مختلف الأنشطة بما يؤثر إيجاباً على خطط التنمية وتوفير فرص عمل فى مختلف التخصصات، ورفع كفاءة المنتج المحلى لزيادة الصادرات، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق الانتعاش المرجوّ فى الاقتصاد المصرى بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصرى.

وتقوم شركة جيت زون من خلال المنصة الخاصة بها بمساعدة المصدِّرين المصريين للانتشار بمنتجاتهم عالمياً من خلال الترويج بالحملات الإلكترونية مع التسويق على الأرض من خلال مكاتب وشركاء الشركة فى أكثر من 20 دولة أغلبها فى أفريقيا، ولدى الشركة خطة استراتيجية لتغطية أفريقيا بالكامل (56 دولة) فى نهاية 2022، حيث تقوم الشركة بدور حلقة الوصل بين المصدّر والمستورد والمستثمر.

ويسعى بنك مصر لتعزيز تميز خدماته بما يسهم بصورة أكبر فى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الشراكات المثمرة التى تنعكس إيجابياً على تعظيم دور البنك فى دعم الأنشطة الاقتصادية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، حيث يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالتطوير المستمر.