الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض التمويل لأصحاب المهن الحرة

يسعى العديد من الأشخاص للحصول على قرض لأغراض مختلفة، لكن يجدون صعوبة خاصة إذا كان الفرد غير موظف، لذا توفر بعض البنوك من منطلق التيسير عليهم، يقدّم البنك الأهلي المصري عدة تسهيلات للحصول على قرض تصل قيمته لـ3 ملايين جنيه على فترة سداد ممتدة لـ12 عامًا، لأصحاب المهن الحرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، شروط الحصول على قرض التمويل من البنك الأهلي، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

مميزات الحصول على قرض التمويل من البنك الأهلي لأصحاب الأعمال والمهن الحرة

- تصل مدة قرض المهن الحرة إلى 7 سنوات وبحد أقصى لقيمة القرض مليوني جنيه.

- يوفر البنك الأهلي للحاصلين على القرض تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

- يمكن الحصول على القرض دون ضامن.

شروط الحصول على قرض البنك الأهلي لأصحاب الأعمال والمهن الحرة

1- يصل الحد الأدنى إلى عامين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك.

2- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

3- يجب إحضار صورة البطاقة الشخصية شرط أن تكون سارية.

4- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط الذي ستزاوله.

5- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار للمكان الذي تنشأ عليه مشروع القرض.

6- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

7- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر.

8- بالنسبة لأصحاب الأعمال، إحضار عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء.

9- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.

ويمكنك تقديم طلب الحصول على القرض إلكترونيا من خلال هذا الرابط.