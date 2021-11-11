مفاوضات بين «مستثمري العاشر» وبنك الإسكان لتمويل المصانع

استقبلت لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال اجتماعها الشهرى، مساء أمس الأربعاء، بمقر الجمعية، عددا من قيادات الأجهزة المعنية بالقطاع الغذائي لمساندة الشركات وبحث أوجه التعاون المشترك وتيسير كافة العقبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية بالمدينة.

إشادة بجهود القابضة للصناعات الغذائية

ترأس الاجتماع حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة الجمعية، حيث أشاد بالجهود التي بذلتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة أجهزة الدولة لإيجاد حلول لإنهاء أزمة السكر، كما استعرض الاجتماع الشركات التي حصلت على احتياجها من السكر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، منعاً لتعطيل الإنتاج على غرار أزمة ارتفاع أسعاره الأخيرة.

وطالب أعضاء لجنة الصناعات الغذائية بمزيد من التعاون مع كافة الأجهزة الرقابة لضبط المخالفين، وعدم حضور لجان الأجهزة الرقابية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وطالبوا أيضا جمعية المستثمرين بضرورة مخاطبة الشركة الوطنية للطرق بعدم تحصيل رسوم كارتة طرق من السيارات التى تنقل بضائع وخامات بين المصانع وبعضها ومخازنها في مناطق مختلفة بنفس المدينة، حيث إن العاشر من رمضان مدينة واحدة.

إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة

كما حضر الاجتماع أيمن نصر، مدير إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ببنك الإسكان والتعمير بالعاشر من رمضان، لعرض خبرات وخدمات مبادرة البنك المركزي المصري في المشروعات المتوسطة والصغيرة لتمويل المشروعات الخدمية والصناعية للقطاع الغذائي.

ومن ناحية أخرى، استقبلت اللجنة كريم الخضري مسؤول القطاع الغذائي بمركز تحديث الصناعة فرع العاشر من رمضان، للاطلاع على أحدث الخدمات والتيسيرات التي يمكن الاستفادة منها لخدمة القطاع الغذائي بالجمعية، وأحمد بلال مدير فرع الهيئة بالعاشر من رمضان، وأحمد إبراهيم مدير إدارة التموين، وذلك للتواصل الدوري الشهري مع أعضاء اللجنة لإزالة المعوقات وبحث كافة المشاكل وسبل تيسيرها للسادة المستثمرين.