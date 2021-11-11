الحكومة تناقش مقترح معاش الفلاح كمبادرة قومية.. اعرف خطوات الحصول عليه

تدرس الحكومة إطلاق معاش الفلاح المصري وذلك ضمن عدد من الفئات الأولى بالرعاية «معاشك بإيدك»، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمزارعين وتشجيهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد عقد اجتماعاً مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تناول خلاله عناصر المقترح التأميني «معاشك بإيدك»، والذي سيكون من خلال اشتراك خاص بالمعاش التأميني للمزارعين.

موعد حصول الفلاح على المعاش

وفقاً لبيان مسبق لمجلس الوزراء يقوم معاش الفلاح على المزارع دفعة أولى مرة واحدة، ثم بعد ذلك دفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد أو «وقت الاستحقاق»، وسوف يحدده المشترك، وهو ما يؤدي إلى زيادة قيمة المعاش التكميلي، على أن يكون الاستحقاق في صورة مكافأة بدفعة نقدية أو في شكل شهادة استثمارين يتسلمها حين بلوغ الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

خطوات الحصول على معاش الفلاح

يقع تحت مظلة مبادرة معاش الفلاح المقترحة عدد من عوامل جذب العمالة في مجال الزراعة، والتي تشمل تقديم توعية بالمزايا التأمينية والمساعد في تبسيط الإجراءات، كذلك تسهيل إجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال التكنولوجيا الحديثة، كما أن عوامل جذب العمالة تتضمن إضافة ميزة التأمين الصحي والتأمين على الحياة وقت الاستحقاق من تقاعد أو وفاة أو عجز كلي، ويتم من خلال المبادرة المقترحة إتاحة فوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2020 فإن عدد العمالة الزراعية في مصر يبلغ 5 ملايين عامل تقريباً، بينما بلغ إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية في مصر 5800 جمعية تعاونية تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها ما يقرب من 4.700 مليون عضو.

التضامن تدرس آليات تطبيق معاش الفلاح

وذكر مجلس الوزراء، أن هناك تجارب دولية ناجحة للعمالة الزراعية قامت على عدد من المحاور التي حفزت مشاركة المزارعين للاشتراك في منظومة التأمين الاجتماعي وتمثلت في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم، كذلك تصميم الحزم التأمينية، ومن بين المحاور أيضاً إتاحة منافذ لتقديم الخدمات في المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الإدارية، كذلك تنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعي، فضلاً عن إنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدوري للأقساط التأمينية، ومن المقرر فور الانتهاء من التصور النهائي لمبادرة «معاشك بإيدك» أن تعرض النتائج على رئيس الجمهورية واختيار محافظة بعينها لتكون نموذجا للمبادرة.