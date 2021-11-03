«الفلاحين» عن «معاشك بإيدك»: خطوة كريمة من القيادة السياسية للمزارعين

رحب حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، بإعلان نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماعها أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين «معاشك بإيدك»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق معاش تأميني للفلاحين الأولى بالرعاية وأسرهم في حالة الوفاة، كخطوه كريمة تحسب للقيادة السياسية، التي تسعى دوما لتكريم ورعاية وتحسين معيشة الأولى بالرعاية من الفلاحين، مثل كبار السن أو المصابين بعجز كلي يمنعهم عن العمل، وأسرة الفلاح الذي يتوفي بعد التحاقه بالمبادرة.

«معاشك بإيدك» لدعم الفلاحين

وأضاف أبو صدام في بيان عنه، أنّ المبادرة الكريمة «معاشك بإيدك» التي تنفذها وزارة التضامن، مد لجسور مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل جميع الفئات التي تحتاج لرعاية من الدولة، كما تساهم في تكريم كبار السن من كبار المنتجين الزراعيين، الذين ظلوا لعقود خارج حسابات المسؤولين.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ اشتركات المبادرة ستكون دفعة أولى ثم أقساط حتى بلوغ سن المعاش، يحصل عليها المستحق بعد بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة العجز الكلي، أو تحصل عليها أسرته في حالة الوفاة دفعة واحدة، كمكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظفين.

دعم نقدي

وناشد نقيب الفلاحين، الحكومة، بدعم المبادرة نقدا، لتوزيعه على كبار السن من المزارعين بعد بلوغ سن المعاش، ويكون الدعم عن طريق وزارة الزراعة، والاتحاد التعاوني الزراعي، كما طالب بأن تشمل المبادرة كل المزارعين، بما فيهم من لا يملكون حيازات زراعية من العاملين في القطاع الزراعي.