نقابة الفلاحين: «معاشك بإيدك» مبادرة من قائد كريم

وجه حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما جرى إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين «معاشك بإيدك»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلًا: «فرحة كبيرة جدا وحلم تحقق، وكنا ننتظره منذ سنوات طويلة بعدما عانى الفلاح المصري من التهميش لعقود طويلة».

الدولة تعمل على تكريم الفلاح المصري

وأضاف أبو صدام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لم يكن الفلاح المصري يتخيل أن يحصل على معاش مثل الموظفين، وأهنئ كل الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي على هذا الإجراء»، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل على تكريم الفلاح المصري.

5 ملايين فلاح مستهدفين من المعاش

وتابع النقيب العام للفلاحين: «هذه المبادرة كريمة من قائد كريم لفلاح مصري تعب وصبر من أجل تحقيق هذا الحلم، ففي مصر 6000 جمعية فيها 5 ملايين فلاح يستهدفهم المعاش التأميني، وستدعمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حتى يحصل الفلاح على حياة كريمة في سن متقدمة حتى لا يضطر إلى العمل».

3 حالات للحصول على المعاش

وأشار، إلى أن الفلاح سيحصل على المعاش في 3 حالات، أولها بلوغ سن الاستحقاق القانوني الذي ستقره وزارة التضامن الاجتماعي، وفي حالة الوفاة، وفي حالة العجز الكلي، معربا عن تمنيه بأن يحصل الفلاح على جزء من هذا المعاش في حالة العجز الجزئي، لأن الفلاح يعتمد على الجانب العضلي.

كما أعرب نقيب عام الفلاحين، عن أمله بحصول الفلاحين المستأجرين على مالكي الحيازات على المعاش، لافتًا إلى أن الفلاح المصري بعد سن الستين يكون من الفئة الأولى بالرعاية، لأنه لا يملك إلا أرضه، كما أنه قضى كل حياته في العمل.