مصر والسويد تقودان ملف تمويل المناخ في مفاوضات الموضوعات الخلافية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة التي عقدها بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بوزراء الدول، لتسهيل عملية المفاوضات في الموضوعات الخلافية للوصول لبيان ختامي يحقق آمال الدول، حيث تقود وزيرة البيئة المصرية، ووزير البيئة السويدي ملف تمويل المناخ.

دفعة لمحادثات مؤتمر المناخ

وكان رئيس الوزراء البريطاني، توجه إلى جلاسكو لإعطاء دفعة لمحادثات مؤتمر المناخ، حيث عرض وزراء الدول النامية والمتقدمة ما توصلت له المفوضات حتى الآن، وحثّ رئيس الوزراء البريطاني المجموعات التفاوضية على استمرار العمل والخروج بمخرجات حقيقية ومتوازنة لموضوعات التخفيف والتكيف.

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ تمويل المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق إنجاز يرضي احتياجات وآمال الدول في موضوعات التكيف والشفافية، والخسائر والأضرار، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.

10 مجموعات تفاوضية للوصول إلى فرص عادلة في تمويل المناخ

وتستمر وزيرة البيئة المصرية والوزير السويدي بالعمل مع 10 مجموعات تفاوضية للوصول إلى فرص متوافقة ومرضية وعادلة في موضوعات تمويل المناخ وعلى رأسها هدف المناخ بعيد المدى والهدف الجديد لتمويل المناخ.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني لتنفيذ مزيد من المناقشات مع وزراء الدول المختلفة لدعم البيان الختامي، الذي خرجت مسودته لتدعو الدول للاجتماع العام المقبل، لمراجعة أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات، وإعلان خططها لخفض الانبعاثات إلى صفر بحلول عام 2050، والإسراع في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة، وزيادة الدعم المقدم للدول النامية لمساعدتها على التكيف والمواجهة.