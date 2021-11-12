«سمارة ناو» يكشف لـ «الوطن» كواليس تعاونه مع ريشا كوستا في «طمنيني»

تصدر اسم الفنان محمد سليمان، الشهير بـ «سمارة ناو»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعدما تداول عدد كبير من رواد هذه المواقع كليب «طمنيني»، الذي تعاون فيه مع مؤدي المهرجانات ريشا كوستا، والذي استطاع تحقيق مشاهدات عالية، في مدة طرحه القصيرة.

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع مؤدي المهرجانات «سمارة ناو»، لمعرفة كواليس كليب «طمنيني».

سمارة ناو يتحدث عن تعاونه مع ريشا كوستا

قال الفنان محمد سليمان الشهير بـ سمارة ناو، «سعيد جداً بالتعاون مع ريشا كوستا، من خلال كليب (طمنيني)، ولكنه لم يكن التعاون الأول بيننا فتعاوننا من قبل في أكثر من عمل غنائي، استطاعوا أيضاً تحقيق العديد النجاح».

سمارة ناو: توقعت ردود الأفعال الإيجابية للجمهور

وعن ردود الأفعال الإيجابية التي حصل عليها كليب «طمنيني»، قال مؤدي المهرجانات محمد سليمان، الشهير بـ «سمارة ناو»، لـ «الوطن»: «بالطبع كنت متوقع ردود أفعال الجمهور الإيجابية، وذلك يرجع إلى اقتناعي وثقتي في عملي الذي أقدمه للمتابعين».

ريشا كوستا وسمارة ناو يتعاونان في عمل غنائي جديد

وأضاف مؤدي المهرجانات محمد سليمان، الشهير بـ «سمارة ناو»، أنه يتعاون في عمل غنائي جديد مع ريشا كوستا، قائلاً: «فيه أغنية جديدة شغالين عليها أنا وريشا كوستا، بس لسه مححدناش اسمها»، مشيراً إلى أنهم سيقومان بتصويرها قريباً.

كليب «طمنيني» يحقق أكثر من 4 ملايين ونصف مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»

ويذكر أن كليب «طمنيني»، هو آخر أعمال مؤدي المهرجانات سمارة ناو، بالتعاون مع ريشا كوستا، واستطاع هذا الكليب أن يحقق أكثر من 4.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تم طرح كليب «طمنيني»، عبر حساب ريشا كوستا وسمارة ناو الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في 19 أكتوبر الماضي من العام الجاري 2021، كما تًعد الأغنية من كلمات ريشا كوستا، ومحمد الفنان، وتوزيع يوسف أوشا، وإخراج إسلام هشام.