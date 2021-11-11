ريشا كوستا يكشف لـ«الوطن» كواليس كليب «طمنيني»: «الفكرة جت بالصدفة»

تصدر كليب «طمنيني»، لمؤديي المهرجانات ريشا كوستا، ومحمد سليمان الشهير بـ سماره ناو، محركات البحث على جوجل، في الآونة الأخيرة، خاصةً بعدما تم تداوله بواسطة رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل كبير، كما استطاع هذا الفيديو منذ فترة طرحه التي لا تتجاوز الثلاث أسابيع حتى الآن، أن يتخطى حاجز 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع الفنان ريشا كوستا، لمعرفة كواليس كليب «طمنيني».

ريشا كوستا: فكرة كليب «طمنيني» جاءتنا عن طريق الصدفة

قال مؤدي المهرجانات ريشا كوستا، إن فكرة كليب «طمنيني»، جاءتهم عن طريق الصدفة، حيث كان جالسًا وكتب أول مقطع من الأغنية، وأُعجب بها صديقه النجم محمد سليمان، الشهير بـ سماره ناو، فقام بغنائها في فيديو بدون تلحين، وشاركها مع متابعيه على حسابه الشخصي على موقع «تيك توك»، لافتاً: «الفيديو اللي عمله الفنان سماره ناو على حسابه الشخصي على موقع (تيك توك)، حصل على 2 مليون مشاهدة، في وقت قليل جدًا، وده اللي شجعنا نكمل باقي الأغنية».

ريشا كوستا: استكملنا كلمات الأغنية بعدما أُعجب الجمهور بها

وأشار ريشا كوست، لـ «الوطن»، إلى أنه في البداية لم يقوم بتسجيل أغنية «طمنيني»، أو يتفقوا على طرح فيديو كليب لها، ولكن عندما أُعجب الجمهور بها، وأصبحوا يتساءلون على تكملتها، وموعد طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، فقام على وجه السرعة باستكمال كتابتها حتى يتم طرحها في أسرع وقت، وبالفعل تم طرح الكليب في شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2021.

ريشا كوستا يتحدث عن ردود أفعال الجمهور الإيجابية على كليب «طمنيني»

وتابع ريشا كوستا، عن ردود الأفعال الإيجابية للجمهور على فيديو كليب «طمنيني»، «حبيت ردود أفعال الجمهور جداً، وشجعتنا أننا نكمل في طريقنا»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون جديد مع صديقه الفنان محمد سليمان الشهير بـ سماره ناو، والذي سوف يعلنون عنه قريباً.