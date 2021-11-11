مسؤول إضاءة يقاضي منتجي «Rust» و«بالدوين» بسبب الإهمال في إطلاق النار

أقام كبير مسؤولي الإضاءة في فيلم «Rust»، سيرج سفيتينوي، دعوى قضائية ضد الممثل الأمريكي أليك بالدوين والمنتجين ومسؤولي الأسلحة، بسبب الإهمال في إطلاق النار في موقع تصوير الفيلم، والذي أدى إلى وفاة مديرة التصوير هالينا هتشينز، وذكر في الدعوى أنه تعرض لإصابة عندما أخطأت الرصاصة جسده بفارق ضئيل، بالإضافة إلى إصابته «بضيق عاطفي شديد».

وأرفق سيرج سفيتينوي تقريرًا تفصيليًا ومباشرًا عن إطلاق النار في 21 أكتوبر الماضي، في دعوى إهمال ضد العديد من المتهمين في الدعوى القضائية التي رفعها يوم الثلاثاء، موضحا أنه سمع صوت إطلاق الرصاص حيث كان يتواجد بالقرب من مديرة التصوير، وهرع إليها بعد إصابتها حين كانت فاقدة للوعي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

كبير مسؤولي الإضاءة في «Rust» يروي تفاصيل إصابة مديرة التصوير

وفي الدعوى، يقول سفيتينوي إنه كان صديقًا مقربًا لمديرة التصوير الراحلة، حيث عمل معها في تسعة مشاريع منذ عام 2017، وفي يوم إطلاق النار، كان يقوم بإعداد الإضاءة داخل مبنى الكنيسة بينما كان المخرج والممثل أليك بالدوين وأفراد الطاقم يستعدون لتصوير المشهد.

وكان يقف كبير مسؤولي الإضاءة على بعد حوالي ستة إلى سبعة أقدام من «بالدوين» عندما أزال الممثل المسدس من الحافظة الكتفية، وسمع الرصاصة، التي قال إنها كانت عالية جدًا لدرجة أن أذنيه شعرت أنهما مكتومتين بعد ذلك، كما شعر بـ «زوبعة غريبة ومرعبة» من الهواء من جانبه الأيمن، وشعر برذاذ البارود على وجهه ونظارته.

وأضاف أنه رأى «هتشينز» على الأرض ممسكة بجذعها السفلي، حاول مساعدتها بوضع يده على ظهرها، محاولًا أن يهدئها ويحافظ على هدوئها، بحسب الدعوى، بينما كان يمسكها، لاحظ أن اليد الموضوعة خلف ظهرها كانت مبللة بدمائها.

الدعوى تتهم منتجي فيلم «Rust» بالفشل في تطبيق أبسط قواعد السلامة

وتتهم الدعوى العديد من الأشخاص بالفشل في فحص المسدس بشكل صحيح للتأكد من أنها لا تحتوي على طلقات حية، بما في ذلك بالدوين وصانع الأسلحة هانا جوتيريز ريد والمخرج المساعد الأول ديف هولز، كما تتهم منتجي الفيلم بالفشل في توظيف طاقم كفء كافٍ للحفاظ على مكان آمن، وتطبيق «أبسط قواعد السلامة».

وتزعم الدعوى أن المتهمين «خفقوا كليًا في أداء مسؤولياتهم وانتهكوا أبسط معايير الصناعة التي تحكم استخدام وصيانة الأسلحة النارية والذخيرة.. وتسبب سلوكهم في وقوع إصابات للمدعي».

وتعتبر تلك الدعوى هي الأولى التي يتم رفعها فيما يتعلق بالمأساة، حيث أطلق «بالدوين» الرصاص من مسدس «كولت .45» يحتوي على طلقة حية أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم «Rust»، في مزرعة بونانزا كريك بالقرب من مدينة «سانتا في»، وتم نقل مديرة التصوير هالينا هتشينز، إلى المستشفى حيث توفيت، كما أصيب مخرج الفيلم جويل سوزا في كتفه.