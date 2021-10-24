أليك بالدوين يدعم عائلة ضحيته ويحضر النصب التذكاري لها

ألتقطت عدسات المصورين للمرة الأولى ماثيو هاتشينز زوج المصورة السينمائية الراحلة هالينا هاتشينز، التي فقدت حياتها في موقع تصوير فيلم «Rust» بسبب رصاصة خاطئة، برفقة نجله «أندروس» البالغ من العمر 9 سنوات، وهو يغادر فندقًا في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بعد يومين من الحادث المميت.

أليك بالدوين يدعم عائلة المصورة التي قتلها بالخطأ

وجاء ذلك بعد حضور «أندروس وماثيو» نصبًا تذكاريًا خاصًا أقيم في مدينة «سانتا في» يوم الجمعة الماضي، وحضره الممثل الأمريكي أليك بالدوين، الذي أطلق عيارا ناريا من مسدس كان من المفترض أن يحتوي طلقات فارغة، في أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم، واستقرت الرصاصة في جسد المصورة السينمائية وأصابت المخرج جويل سوزا في كتفه، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

وحرص «بالدوين» على التواصل مع زوج المصورة الراحلة، وكان «داعما للغاية»، على حد تعبير ماثيو هاتشينز.

نقابة المصورين السينمائيين تنظم وقفة احتجاجية بسبب وفاة هالينا

ونظمت نقابة المصورين السينمائيين الدولية وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في مدينة ألباكركي، وتضمنت دعوات لاتخاذ تدابير لحماية طاقم الفيلم من الحوادث المرتبطة بالأسلحة النارية، ومن المقرر أن تقام وقفة احتجاجية أخرى للمصورة الراحلة، اليوم يوم الأحد من الساعة 6 مساءً حتى 7:30 مساءً حضر العشرات الوقفة الاحتجاجية في ألباكركي، ورفعوا الشموع، وألقوا خطابات مؤثرة عن هاتشينز، ورفع الحاضرون لافتات كتب عليها «لقد كانت تستحق مكان عمل آمنًا»، «الأمان في أماكن التصوير».

وقالت إحدى الحاضرات، في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية: «الليلة تدور حول هالينا»، متابعا: «لكن لدينا شيئين يتعين علينا تحقيقهما الليلة. الأول هو مواساة بعضنا البعض والثاني هو الاحتفال بالحياة الرائعة لامرأة رائعة رحلت في وقت مبكر جدًا».