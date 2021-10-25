بعد «خطأ» أليك بالدوين.. عريضة بآلاف التوقيعات لمنع استخدام الأسلحة

وقع عدد كبير من السينمائيين في الولايات المتحدة الأمريكية، على عريضة تدعو هوليوود لحظر استخدام الأسلحة النارية في تصوير الأفلام، وجمعت أكثر من 13 ألف توقيع منذ إطلاقها يوم الخميس الماضي، بعد ساعات من مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، التي فقدت حياتها في موقع تصوير فيلم «Rust»، بسبب رصاصة خاطئة انطلقت من مسدس الممثل أليك بالدوين، أثناء تصوير أحد المشاهد، لتستقر في جسدها وتفارق الحياة.

تقول العريضة، التي تلقت 13818 توقيعًا حتى الآن: «نحن بحاجة للتأكد من أن هذه المأساة التي يمكن تجنبها لن تحدث مرة أخرى. لا يوجد أي عذر لحدوث شئ كهذا في القرن الحادي والعشرين. لم تعد هناك حاجة إلى بنادق حقيقية في مجموعات إنتاج الأفلام»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

عريضة تطالب بمنع استخدام الأسلحة في مواقع التصوير: يجب إحداث تغيير قبل فقد مزيد من الأرواح

وتابعت العريضة: «لا يوجد سبب لتحميل البنادق بالطلقات الفارغة أو أي شئ في مكانها بعد الآن، يجب فقط أن تكون محظورة بالكامل، لم تعد هناك حاجة إلى البنادق الحقيقية في مجموعات إنتاج الأفلام. هذه ليست أوائل التسعينيات، عندما قُتل براندون لي بنفس الطريقة.. يجب أن يحدث التغيير قبل فقدان المزيد من الأرواح الموهوبة».

وتطالب العريضة أيضًا الممثل الأمريكي أليك بالدوين لاستخدام سلطته ونفوذه في صناعة السينما في هوليوود لإحداث تغيير وحظر الأسلحة الحقيقية على مجموعات الأفلام.

أليك بالدوين ينعي المصورة التي قتلها بالخطأ: لا يمكنني التعبير عن صدمتي

توفيت المصورة الهوليودية الشهيرة هوتشينز البالغة من العمر 42 عامًا، في المستشفى بعد أن أطلق عليها الممثل أليك بالدوين، 63 عامًا، النار من مسدس محشو، حيث تسلم بالدوين السلاح الناري من قبل مساعد مخرج، الذي قال له إنه «مسدس بارد»، مما يعني أنه لا يحتوي على ذخيرة حية.

وكتب الممثل أليك بالدوين عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها.. لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب عميق».