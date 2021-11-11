مدبولي يتفقد أول سيارة حكومية محولة للغاز الطبيعي في الوادي الجديد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وهو المشروع الذي ينفذ بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورافق مدبولي خلال جولته، 9 وزراء وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية.

يأتي المشروع في اطار حرص الدولة المصرية على توفير الخدمات للمواطنين في أماكن قريبة من بعضها البعض، دون الحاجة للتنقل إلى أماكن بعيدة لقضاء مصالح المواطنين.

مدبولي يتفقد مشروع إنشاء محطة تغذية مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، مشروع إنشاء محطة تغذية مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي لتوصيل الغاز لنحو 14 ألف أسرة، حيث افتتح مدبولي بدء ضخ الغاز الطبيعي ومحطة توصيل الغاز لمحطة الوادي الجديد ومحطة تموين السيارات بالغاز، ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار مسؤولو وزارة البترول، إلى الإقبال الكبير من المواطنين على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحين أنّ التحويل أصبح أسهل من ذي قبل.

أول سيارة حكومية محولة للغاز الطبيعي

وتفقد رئيس الوزراء أول سيارة حكومية محولة للعمل بالغاز الطبيعي، وحققت انخفاضا في تكاليف التشغيل بنسبة أكثر من 55%، حيث تستطيع السيارة العمل بالبنزين بالكامل إذا تطلب الأمر، كما تفقد تكنولوجيا في تحويل أول سيارة نقل ثقيل، وأشار المسؤولون إلى توفير 55.5 جنيه للمواطنين بعد بدء التشغيل للغاز الطبيعي.