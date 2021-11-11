3 وزراء يناقشون جهود العالم لحماية البيئة مع سكرتير عام الأمم المتحدة

التقى وزراء البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبادل الآراء والرؤى بشأن الأوضاع البيئية العالمية وسبل دعم الجهود العالمية لحماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية وخاصة فى ظل استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الاطراف العام القادم COP27، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

البيئة تستعرض أبعاد الموقف التفاوضي بين الدول النامية والمتقدمة

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحسب بيان، الموقف التفاوضي بصفتها رئيس لملف تمويل المناخ مع الجانب السويدي، والأبعاد التي تمت في التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة، ومؤكدة حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ المقبل cop27 في شرم الشيخ، معربة عن تطلعها إلى نجاح المؤتمر واهتمامه بشواغل الدول النامية وعلى رأسها القارة الأفريقية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ جهود مصر لإجراءات دمج بعد تغير المناخ والبعد البيئي في القطاعات التنموية، تحظى بدعم ومتابعة رئيس الجمهورية.

وزيرة البيئة تدعو السكرتير العام للأمم المتحدة لزيارة الجناح المصري

وتقدّمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بدعوة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة لزيارة الجناح المصري لرؤية مشروعات مصر، والاحتفال باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم بشرم الشيخ.

السعيد تستعرض مبادرة حياة كريمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة

من جانبها، أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من أجل تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ولذلك بدأت الدولة تنفيذ برنامج رائد لتوفير حياة كريمة للمصريين ليكفل ضمان حياة اجتماعية آمنة وكريمة للمصريين، بالتوازي مع التوجه نحو الاقتصاديات الخضراء.

المشاط تطرح مبادرة لتطوير إطار دولي لتمويل المناخ لتلبية احتياجات الدول النامية

من ناحيتها، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستخدمة في ذلك المناهج والأطر العلمية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت نتائجها جهود الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الأخضر والتخفيف من تداعيات المناخ والتأقلم معها، حيث يستحوذ الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة يعلى 23.2% تمثل النسبة الأكبر من التمويلات الإنمائية بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 22.3% بقيمة 5.7 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية تستحوذ 19.4% من المحفظة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وعرضت «المشاط»، المبادرة المصرية التي سيتم طرحها في الحدث التفاعلي الذي سيتم تنظيمه في الجناح المصري بقمة جلاسجو، بشأن تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي، أخذا في الاعتبار تعزيز دور القطاع الخاص والبناء علي الشراكات الناجحة مع البنوك التنموية الدولية والقطاع المصرفي، مشددة على ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعي لدفع تمويل العمل المناخي وتحقيق تحول أسرع نحو الاقتصاد الأخضر.

سكرتير عام الأمم المتحدة يشيد بدور مصر في إنقاذ مفاوضات كاتوفسكي

وأشاد جوتيريش، بدور مصر المحوري في التصدي لآثار التغيرات المناخية محليا وعالميا، والتوفيق بين مصالح الدول الأفريقية وإجراء العديد من المباحثات لتوفيق الرؤى على مستوى الدول خلال المؤتمر، كما أشاد بدور مصر وجهود وزيرة البيئة في التفاوض وتمويل المناخ والذى أنقذ مفاوضات كاتوفسكي للخروج بخطة عمل اتفاق باريس، معربا عن سعادته باستضافة مصر للمؤتمر المقبل COP27 في 2022.