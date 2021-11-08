مركز معلومات تغير المناخ: أجزاء من الكرة الأرضية بدأت تتآكل

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن أجزاء من الكرة الأرضية بدأت تتآكل، نظرا لزيادة معدلات ذوبان الجليد نتيجة للتغيرات المناخية، وهذا ما يحدث جزئيا في القطب الشمالي، خاصة جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك.

الجليد شهد ذوبانا كبيرا خلال 1885 و1985

وأضاف «فهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن جزءا كبيرا من الجليد شهد ذوبانا ما بين 1885 وحتى 1985، ما أدى إلى ارتفاع مستوى المياه، وبما أن المحيطات مرتبطة بالبحار، فيحدث ارتفاع في مستوى سطح المياه بشكل عام، وتحدث مشكلات في المناطق التي بها يابسة منخفضة.

شمال الدلتا معرض لـ «التملح» وليس الغرق

وأشار «فهيم»، إلى أن منطقة شمال الدلتا معرضة لما يُسمى بـ«التملح» نظرا لأنها منطقة منخفضة، «لا نستطيع القول بأن المياه ستغرق الأرض»، مؤكدا أن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية طبيعية ولكن بأسباب صناعية.

مناخ مصر لم يعد «حار صيفيا دافئ ممطر شتاء»

ولفت أن مناخ المناطق على سطح الأرض في كل الدول سيتغير، ووصف المناخ لكل منطقة ودولة سيتغير أيضا، فمقولة إن طقس مصر حار صيفا دافئ ممطر شتاء ستتغير تماما.

كلمة الرئيس السيسي بقمة المناخ معبرة وجامعة

وأوضح «فهيم»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة المناخ بجلاسكو بإسكتلندا، كانت جامعة ومعبرة لمصالح الدول النامية جميعها وليس مصر فقط، والدول المتقدمة للأسف الشديد ظلت فترات طويلة خلال الـ 25 مؤتمرا السابقين تدافع عن مصالحها.

التغيرات المناخية أصبحت قضية وجودية للعالم

وأفاد أن قضية التغيرات المناخية أصبحت قضية وجودية ليس لمصر فقط، ولكن العالم أجمع، سواء العالم النامي أو المتقدم، كما أنها دخلت مرحلة الجدية، فمنذ فترات طويلة ومنذ حدوث أسباب هذه الظاهرة القرن الماضي، أي بعد الثورة الصناعية نتج عنها غازات الاحتباس الحراري، وتراكمت في الغلاف الجوي ثم أدت للاحتباس الحراري أي حبست الحرارة في جو الأرض، ما أدى إلى زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية ما نشأ عن ذلك التغيرات المناخية.