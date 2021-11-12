التأمينات: 4 مستندات مطلوبة عند إصابة العمل الناتجة عن الإرهاق

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنها تعمل وفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، على حفظ حقوق القوى العاملة فى مصر، مشيرة إلى أنه يتم إلزام صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، وفي حالة امتناعها يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه، إخطار الهيئة.

5 فئات مستحقة لتأمين إصابة العمل

ولفتت هيئة التأمينات على موقعها الرسمى، أن أحكام تأمين إصابة العمل تطبق على المؤمن عليهم من الفئات الآتية:

- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.

- المكلفين بالخدمة العامة.

- الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.​

التأمينات توضح أنواع إصابات العمل

وأوضحت التأمينات، أن أنواع إصابات العمل تتمثل فى الإصابة بأحد الأمراض المهنية، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه، والإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد من العمل

وأشارت الهيئة إلى أن المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل، تتمثل فيما يلى:

- الإخطار عن وقوع الإصابة معتمدا ومختوما على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

-بيان يوضح طبيعة عمل المصاب واختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.‌

- بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من إنجازه فيها، وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعيم ذلك بالمستندات.‌

- الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وإجازاته المرضية.

- الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئة العامة التأمين الصحي.​