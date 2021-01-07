تعرف على التفاصيل الكاملة للحصول على تأمينات إصابة العمل

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات واضحة، برفع المعاناة عن المواطنين، من خلال تقديم الخدمات التأمينية بمنتهى السرعة، وفي أقل وقت.

يجب على صاحب العمل إخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنه يجب على صاحب العمل إخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، مشيرا إلى أنه في حالة امتناعه، يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

وأكدت التأمينات أن هناك أنواعا لإصابات العمل كالتالي:

- الإصابة بأحد الأمراض المهنية .

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

- ​الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

فئات المستهدفة

وتسرى أحكام تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم من الفئات الآتية:

- المكلفين بالخدمة العامة.

- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.

-المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

- الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.​

المس​تندات المطلوبة للإصابة نتيجة حادث أثناء العمل وبسببه

- إخطار وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .

- محضر الشرطة للحادث فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل

-محضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل موضحا بهما رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، وأقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك، وأقوال الشهود إن وجدوا.

-بيان ما إذا كان الحادث عمدا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ـ أقوال صاحب العمل أومندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.

- التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، وكذلك التقرير الطبى الصادر فور وقوع الإصابة إن وجد.

المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل

- إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات.

- بيان يوضح طبيعة عمل المصاب واختصاصاته، وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.‌

-بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من إنجازه فيها، وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعيم ذلك بالمستندات.‌

-الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وإجازاته المرضية.

-الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة، وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئة العامة التأمين الصحي.​