متى يصرف المُستحق معاش المتوفى المؤمن عليه؟.. «التأمينات» تجيب

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، يُصرف معاش المتوفى المؤمن عليه من أول الشهر الذي حدثت به الوفاة، ردا على سؤال أحد المواطنين «متى يتم صرف معاش والدي المتوفى بعد وفاته؟»، لتوضح الهيئة القومية عبر موقعها الرسمي، أنّه حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فللمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش وفقًا للأنصبة التالية:

نصيب المستحقين من المعاش

- ولد واحد أو أكثر وأرملة: يحصل الأولاد على 50% من المعاش ويوزع بينهم بالتساوي حال التعدد، والنصف الآخر للأرملة، ويوزع بالتساوي أيضا في حالة التعدد.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على ثلثي المعاش ويحصل الوالدين على ثلث لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على ثلثي المعاش.

- أكثر من ولد أو بنت: يحصلون على كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- والد واحد للمتوفى أو والدين: نصف لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أخ أو أخت أو أكثر: يحصلون على نصف لأيهم أو لهم جميعا ويزع بينهم بالتساوي.

شروط استحقاق المعاش

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يقصد بالمستحقين «الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة، والأخوات»، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق التالية:

- أن يكون الزواج بالنسبة للأرملة موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي.

- المطلقة التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها تقدر بمئة يوم من تاريخ الطلاق.

- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، ويشترط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين.

- يشترط لاستحقاق ابنة المتوفى صاحب المعاش ألا تكون متزوجة.