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محمود مسلم

وزير الزراعة يبحث مع سفير المجر أوجه التعاون في مجال الثروة الحيوانية

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الوطن
01:49 م | الخميس 11 نوفمبر 2021
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، أندراش كوفاكش السفير المجري بالقاهرة، وبحث معه أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك والموضوعات المزمع طرحها خلال زيارة القصير إلى بودابست، خاصة التعاون في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج التقاوي، بحضور الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لوزيري الزراعة والري، بزيارة رسمية لجمهورية المجر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه أثناء الزيارة الرئاسية الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المجر، للمشاركة في قمة فيشجراد.

وأعرب القصير عن تطلعه لخلق تعاون مثمر مع الجانب المجري في شتي المجالات المتعلقة بالأنشطة الزراعية المختلفة.

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