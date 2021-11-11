معهد تكنولوجيا المعلومات ينضم إلى برنامج أمازون «ويب سيرفيسز AWS»

انضم معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى برنامج أمازون ويب سيرفيسز «AWS Academy»، وذلك لإتاحة المحتوى التدريبي الخاص بتكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وأعلن المعهد في بيان صحفي اليوم الخميس، أن برنامج أمازون ويب سيرفيسز يتيح للمتدربين من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» فرص لتعزيز حصولهم على مهن تكنولوجيا المعلومات المتسارعة الطلب في هذا التخصص.

مجالات الحوسبة السحابية والتكنولوجيات الناشئة متسارعة النمو في الأسواق العالمية

وتعد خدمات أمازون ويب سيرفيسز «AWS» في مجالات الحوسبة السحابية والتكنولوجيات الناشئة متسارعة النمو في الأسواق العالمية والعربية، مما يدفع المؤسسات التدريبية والتعليمية لتمكين كوادرها بمهارات هذه التقنية.

وجاء الانضمام ليستفيد بها متدربي المعهد من خلال إتاحة المحتوى والدعم والتوجيه والتعليم العملي من خلال معامل البرنامج «AWS Academy Learner Labs»، وكذلك مسارًا لمتابعة شهادات أمازون ويب سيرفيسز بما لها من قيمة سوقية محلية و عالمية.

يستفيد بها متدربو المعهد من خلال إتاحة المحتوى والدعم والتوجيه والتعليم العملي

ويمكن للشباب الاستفادة من هذا البرنامج من خلال منح معهد تكنولوجيا المعلومات التخصصية الأتية:

منحة التدريب الاحترافي ومدتها 9 أشهر، والتي تعلن في شهر يوليو من كل عام ومنحة التدريب المكثف ومدتها 3 أشهر كل ربع سنة، ومن المقرر أن يكون الميعاد القادم المقبل 2022.

كما يمكن للمتدربين البدء الآن من خلال التعرف علي حزم المسارات التدريبية الداعمة لهذا التخصص على منصة المعهد الإلكترونية «مهارة – تك» متضمنة «AWS Academy Cloud Foundations - AWS Academy Cloud ArchitectingAWS Academy Cloud Developing - AWS Academy Cloud OperationsAWS Academy Machine Learning Foundations».

يذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إنشاؤه من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عام 1992.