أستاذ حفريات يجسد الحياة في الواحات البحرية من 95 مليون سنة: أسماك عملاقة «فيديو»

نشر الدكتور هشام سلام، أستاذ مشارك بكلية العلوم والهندسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأستاذ مساعد في قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة، ومؤسس مركز جامعة المنصورة لـ«الحفريات الفقارية»، فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوضح طبيعة مصر منذ 95 مليون سنة.

وقال سلام، إن هذه مصر منذ نحو 95 مليون سنة وكل هذه الكائنات الظاهرة في الفيديو اكتشفت ووثقت في أبحاث علمية تمت على صخور منخفض الواحات البحرية في وسط مصر.

سلام: الفيديو لنهر كبير كان موجودا بالواحات البحرية

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام سلام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيديو عبارة عن تصور سينمائي لنهر عميق وعريض وهو أحد الأنهار التي كانت موجودة في الواحات البحرية، متابعًا بأن مصر كانت من 95 مليون سنة عبارة عن غابة استوائية ضخمة.

وأكد سلام، أن الكائنات الظاهرة في الفيديو عاشت من 95 مليون عام، مشيرًا إلى أن الأسماك والكائنات البحرية تم توثيقها من خلال الدراسات العلمية والأبحاث والاكتشافات في أوائل العام الماضي.

الأسماك اكتشفت في حفريات وظهرت في الفيديو بقرأة الماضي بالتكنولوجيا

وأضاف سلام، أن الأسماك العملاقة الظاهرة في الفيديو التوضيحي تم اكتشافها خلال الحفريات بالواحات البحرية، موضحًا إلى أن الرسم التخيلي هو عبارة عن قرأة الماضي بتكنولوجيا الحاضر، والقدرة على تجسيمها في مشهد سينمائي بأعماق أحد أنهار الواحات البحرية عن طريق العلم.

ولفت سلام، إلى أن الكائنات البحرية التي تم تجسيمها في الفيديو كلها موجودة علميًا، وتم استخراجها وتوثيقها حتى سكمة «بويتس»، موضحًا أنه تم استشراق الواقع من خلال الأبحاث والاكتشافات التي تمت خلال الفترة الماضية، في منطقة الواحات البحرية.

وأكد سلام، أن البحث العلمي مستمر في اكتشاف كل ماهو جديد فيما يتعلق بالحفريات وأن الفريق البحثي الذي يرأسه لا يدخر جهدًا في اكتشاف الحفريات الجديدة.