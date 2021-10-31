وزير التعليم العالي: مصر في المرتبة 30 بين 234 دولة في البحث العلمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، أصبح لها وجود في التصنيفات العالمية المختلفة بـ22 جامعة، بعد أن كان تمثيلها «صفر»، موضحا أنّ الجامعات الأهلية موجودة هي الأخرى في التصنيفات العالمية، رغم حداثة نشأتها، وهي معنيّة بالبحث العلمي، ووجودها على خريطة البحث العلمي العالمية أمر مهم.

تكريم الجامعات المتميزة في النشر الدولي

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في احتفالية تكريم الجامعات المتميزة في النشر الدولي، بحضور رؤساء الجامعات، أنّ بنك المعرفة المصري، والمجلس الأعلى للجامعات وإدارة الجامعات المصرية، بذلت جهودا كبيرة في الفترة الماضية لتطوير التعليم والبحث العلمي، موضحا أنّ مصر جاءت في المركز الـ30 بين 234 دولة في ترتيب الدول في الأبحاث العلمية المنشورة والأولى إفريقيا.

وتابع عبدالغفار، أنّ الجامعات عملت على دعم الناشرين بمختلف المجالات، ومثال على ذلك جامعة القاهرة، التي رصدت مبالغ كبيرة جدا للناشرين في المجالات المتميزة، وانتقلت الفكرة لجامعات أخرى، مشيرا إلى أنّ الجامعات تضع مميزات كثيرة لتشجيع للناشرين في النشر الدولي.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الجامعات رصدت مبلغا كبيرا لدعم الباحثين في البحث العلمي والنشر الدولي في Q1 و Q2، وفتحت المجال للباحثين للاجتهاد ونشر الأبحاث دوليًا.

«شوقي»: لدينا 743 دورية محلية و37 مليون مقال

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ النشر الدولي في غاية الأهمية ويعكس حجم البحث العلمي في مصر، موجَها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاق بنك المعرفة المصر في 2015، والذي تجني الدولة ثماره الآن.

وأضاف أنّ بنك المعرفة تطوع لدور النشر العلمي وتقديم الخدمات، كما أنّ له تأثير كبير ولدينا 743 دورية محلية و37 مليون مقال، ونحو 7 آلاف ورشة عمل لدعم البحث العلمي ومهارات القيادة وهناك تعاون كبير بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لاستخدام بنك المعرفة، وأهم مشروعاته «الكشاف العربي والمسترجعات العربية».