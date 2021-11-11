ضبط موظفين بتهمة اختلاس مبالغ مالية وتلقي رشوة من محل عملهم

كثّفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ موظفا بإحدى الجمعيات الزراعية بمحافظة سوهاج، اختلس مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله واستولى عليها لنفسه دون وجه حق.

استغلال الوظيفة

وبإجراء التحريات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ المذكور استغل موقعه الوظيفي واستولى على مبالغ مالية من بعض عملاء الجمعية الزراعية جهة عمله، وهي قيمة حصولهم على الأسمدة المدعمة المخصصة لهم واختلاسها لنفسه وعدم توريدها لحساب الجمعية، ما أضرّ بالمال العام بما قيمته المبالغ المالية المستولى عليها، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الرشوة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الغربية، استغلا موقعهما الوظيفي وتواطئا مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية)، حيث استصدر أحدهما ترخيص بناء عقار على أرض زراعية، ولم يحرر المتهم الآخر محاضر تعدٍ على الأرض الزراعية المشار إليها، ما مكّن المذكور من البناء بالمخالفة للقانون والإضرار بالمال العام، وتربيح الغير مقابل تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالك الأرض الزراعية المشار إليها.

وتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.