وفاة مسن بعد سقوطة من الطابق الخامس بحلوان 

سيطرت حالة من الرعب والهلع على سكان الشارع الغربي الكائن بمدينة حلوان جنوب القاهرة، بسبب سقوط مسن يدعى «قطب . أ» اليوم الأربعاء من أعلى عقار، وهرول الجميع نحوه أملاً في إنقاذ حياته وإسعافه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

نقل «عم قطب» للمستشفى

أسرع الجميع في نقل جثمان المسن إلي مستشفي التقوى التخصصي، لإسعافه ولكن لم يلحقه فريق أطباء الاستقبال وانتهت حياته بعد مرور عدة دقائق من سقوطه، ونقلت الجثة إلي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

إطعام الطيور

وقال «خالد .ح» أحد جيرانه، إن المسن المتوفي يقيم بالطابق الخامس بالعقار محل سكنه ويقوم بتربية الطيور فوق السطح وأثناء صعوده لإطعام الطيور سقط من السطح علي رأسه أمام مدخل شقته بارتفاع طابق.

وتابع أحد الجيران لـ«الوطن» : « كل يوم يطلع يأكل الطيور هو مربيهم من فترة، بحكم أنه ساكن لوحده بعد وفاة زوجته وزواج أبناء، ومن المتوقع أنه اختل توازنه من فوق السطح ونحن في انتظار تحريات المباحث لتبين الحقيقة.

بلاغ لقسم الشرطة

بداية التفاصيل عندما ورد لمأمور قسم شرطة حلوان، بلاغاً من مستشفى التقوى التخصصي، باستقبال جثة المواطن «قطب . أ»، يبلغ من العمر 70 عاماً، موظف بالمعاش، مصاباً بكسور في الرأس توفي على إثرها، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية يقيم بالطابق الخامس بالعقار محل سكنه ويقوم بتربية الطيور فوق السطح، وأثناء صعوده لإطعام الطيور سقط من السطح علي رأسه أمام مدخل شقته بارتفاع طابق، وأخطرت النيابة العامة لإجراء معاينة لمسرح الحادث.

تحريات مكثفة لكشف الملابسات

وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة للتأكد من أن الوفاة طبيعية، وأن الضحية سقط نتيجة اختلال توازنه أم قام أحد الأشخاص بدفعه من فوق السطح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثة.