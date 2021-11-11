تجديد حبس والد الطفل المتهم بقتل الرضيعة «نداء» في سوهاج

أمر قاضي المعارضات بمحكمة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، بتجديد حبس والد أحد الأطفال المتهمين بقتل الطفلة «نداء»، البالغة من العمر عامين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت النيابة العامة حبس الأب 4 أيام بتهمة الإهمال في رعاية ابنه المتهم في القضية.

جريمة قتل طفلة بني حميل

وشهدت قرية «بني حميل»، جريمة قتل لطفلة تبلغ من العمر عامين، أخذها طفلان يبلغان من العمر 8 سنوات، و 12 سنة، وذهبا بها إلى ترعة مجاورة لمنزل أهالي القرية وحاول الأكبر التعدي عليها جنسيا وخشية افتضاح أمرهما ألقيا بها في فتحة بالترعة المغطاة، في منطقة تحيطها الاشجار.

إيداع المتهمين دار رعاية

وقررت النيابة العامة إيداع الطفلين المتهمين دار رعاية الأحداث لمدة 15 يوما، بعد أن اعترفا بارتكاب الواقعة، وتسلمت النيابة العامة مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، تظهر لحظة اقتياد الطفلين للمجني عليها من أمام منزلها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغا من أحمد حفني، باختفاء ابنته نداء البالغة من العمر عامين من أمام المنزل، ولا يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتبين من التحريات الأمنية وفحص كاميرات المراقبة، أن وراء اختفاء الطفلة، «إسلام» البالغ من العمر 12 سنة، وابن خالته «علي»، البالغ من العمر 8 سنوات، وبالقبض عليهما اعترفا بارتكاب الواقعة.