التصريح بدفن رضيعة قتلها طفلان بعد محاولة اغتصابها في سوهاج

صرحت النيابة العامة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، منذ قليل، بدفن الطفلة التي عُثر عليها داخل ترعة بعدما قتلها طفلان بعد محاولة اغتصابها.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بقرية بني حميل في مركز البلينا، لدفن جثة الطفلة، خاصة أن الطفلين من طرف والطفلة من طرف آخر.

كاميرات المراقبة كشفت الجريمة

كانت قرية بني حميل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، شهدت واقعة أثارت استياء وغضب الأهالي، بعد العثور على طفلة تبلغ من العمر عامين جثة هامدة داخل ترعة، وتبين أن وراء الواقعة طفلين يبلغ أحدهما 8 أعوام، والآخر 12 عاما، حيث كشفت كاميرات المراقبة بأحد المنازل اصطحاب الطفلين للمجني عليها في وقت اختفائها.

وبالقبض عليهما عقب استئذان النيابة العامة اعترفا بأنهما استدرجا الطفلة بقصد اغتصابها لكنها خشيا من افتضاح أمرهما وألقيا بها في الترعة المجاورة لمنزلها.

«أفلام إباحية» أشعلت شرارة الجريمة في رأس الطفلين

وأوضح مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطفلين المتهمين هما علي، 8 أعوام، وإسلام، 12 عاما، وأنهما من أقارب الطفلة المجني عليها ندى، عامين، موضحا أن سبب الجريمة هو مشاهدة الطفلين لأفلام إباحية على هاتفيهما، فقررا تقليد ما يشاهدانه، واستدرجا الطفلة من أمام منزلها، وسارا بها في الطريق المؤدي إلى ترعة خلف منزلها، لكنهما خافا من تنفيذ واقعة الاغتصاب، وخشيا أن يشاهدهما أحد من سكان القرية فقررا إلقاءها في الترعة، ما نتج عنه وفاتها غرقا.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه عقب ورود بلاغ من والد الطفلة باختفاء ابنته ندى، تم الانتقال إلى مكان الواقعة وسؤال الجيران وفحص كاميرات مراقبة في منزل بالمنطقة، وتبين أن الطفلة كانت بصحبة المتهمين، وأظهرت الكاميرات قيام أحدهما بحملها، وباستجواب الطفلين اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تخلصا من الطفلة بعد أن خافا من تنفيذ عملية اغتصابها، وخوفهما من افتضاح أمرهما.