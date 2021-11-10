منتدي «إعلام القاهرة» يناقش مبادرات تتناول التنمية المستدامة.. ويعلن نتائج الأعمال المتميزة

ينظم منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة واحتفالية حول مبادرات شبابية إعلامية، لمشروعات التنمية المستدامة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس المنتدى، وذلك الأحد المقبل.

مسلم وعماد الدين حسين والقصاص أبرز المشاركين في الندوة

ويشارك في الندوة، الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحربر جريدة الشروق، أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، الدكتور محمد حبيب رئيس تحرير الحياة اليوم، ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة للتنمية، ومحمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة.

وقالت هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس المنتدى، إن هذه الندوة تأتي في إطار أنشطة المنتدى الذي جرى إنشاؤه بالكلية منذ عدة أشهر، لتقديم رؤى وتصورات وأفكار للمعالجات الإعلامية، لقضايا وموضوعات التنمية المستدامة، وتحفيز الصحفيين والإعلاميين، لتطوير قدراتهم في هذا المجال، وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل، والحلقات البحثية والمسابقات والرصد، وتجريب فنون صحفية مبتكرة وجذابة وغير ذلك.

المنتدى يعلن جوائز المسابقة

وكان المنتدى، أعلن في مايو الماضي، مسابقة بين الإعلاميين، وطلاب الإعلام، لأفضل الأعمال الصحفية والإعلامية، التي تناولت قضايا وموضوعات التنمية المستدامة.

وأكدت ليلى عبد المجيد مدير وحدة الجودة بالكلية، ومقرر المنتدى، أن الندوة التي ستعقد الأحد المقبل، تشهد تكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين، الذين شاركوا بأعمالهم في المسابقة التي تنظم للمرة الأولى، فضلا عن تكريم الطلاب الذين شاركوا بمشروعات تخرجهم، ومشروعات لحملات إعلامية حول مبادرات ومشروعات التنمية المستدامة والإعلام.

وأشارت إلى أن الأعمال الفائزة، تقدم بها كل من أحمد جمال الدين وأشرف أمين من موقع «اليوم السابع» موضوعات استقصائية عن الاستثمار العقاري، وأحمد عبد الحفيظ من موقع «مبتدا» عن تطوير العشوائيات، والدكتورة هند بداري من موقع «أخبار مصر» الإلكتروني بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، عن أول مدرسة للتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن الأعمال الفائزة تضمنت أيضا، مشروع تخرج لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام القاهرة، عبارة عن برنامج إذاعي بعنوان «ماعت يناقش التنمية المستدامة»، ويقدم مجموعتان من الطلاب مشروعين لحملات إعلامية مقترحة، حول مبادرة حياة كريمة، ومشروع الدلتا الجديدة، ويعرض الفائزون بجوائز المسابقة أعمالهم التي شاركوا بها في أول مسابقة للأعمال المتميزة في مجال التنمية المستدامة.