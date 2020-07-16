محافظ سوهاج يستقبل قافلة غذائية دعما لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قافلة صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، والتي تضم 1000 كرتونة مواد غذائية، وطن دواجن مجمدة دعما لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين بالمحافظة، بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، ومحمد أبو العجب مسؤول ملف الإعاقة بديوان عام المحافظة.

وأشاد محافظ سوهاج بصندوق تحيا مصر، ومؤسسة صناع الخير، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة، موجها جميع الجهات المعنية بتسهيل مهمة القافلة في الوصول إلى المستحقين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد عبد الجليل، أن الفترة القادمة ستشهد مضاعفة أنشطة مؤسسة صناع الخير في إعمار القرى الأكثر احتياجا بسوهاج، موجها الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم للمبادرات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.