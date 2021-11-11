«حماة الوطن» يصدر قرارات هيكلية جديدة: العوضي نائبا أول لرئيس الحزب

قرارات جديدة صدرت عن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، تتعلق بإعادة الهيكلة التي ينفذها الحزب في الوقت الحالي، في ظل سياسة التطوير والتحديث التي ينتهجها الحزب للارتقاء بالمستوى الحزبي.

وتضمنت القرارات تعيينات جديدة سواء على مستوى نواب رئيس الحزب أو الأمانات، إذ شملت تعيين الفريق أسامة الجندي، مستشارًا لرئيس الحزب، واللواء أحمد إبراهيم العوضي كنائب أول لرئيس الحزب، واللواء طبيب عصام القاضي أمينا لأمانة الشؤون الصحية.

إعادة هيكلة حزب حماة وطن

وشملت القرارات كذلك تعيين الدكتور محمد محمود علي محمود، أمينا لأمانة الشؤون القانونية، والأستاذ عمرو عادل صدقي أميناً لأمانة الأنشطة السياحية، كذلك أمير عبد الهادي محمد الصديق، أميناً لأمانة محافظة دمياط، وأشرف فكري شطا، مساعداً لرئيس قطاع كفر الشيخ ودمياط.

واعلن حزب حماة الوطن، منذ أيام، تشكيل أمانة قسم الجيزة، وجاء فتحي عبد العاطي أمينا، وكل من رمزي فريد العشماوي، وأحمد محمد محمود، وحسن عبد القوي، ويونس على عبدالرحيم، في منصب الأمين المساعد، ومحمد سعد سليمان أحمد، في امانة الصندوق، وجيهان مرسي السيد مرسي، في أمانة المرأة، وسعيد محمد محمد بيوم، في أمانة العمال.

تشكيل أمانة قسم الجيزة

وتم اختيار عبدالرؤوف صادق، في أمانة التنظيم، ورامي رمضان لأمانة الإعلام، وخالد مرزوق صادق، أمانة المجالس النيابية، ومحمد برهام، لأمانة الشباب، وأحمد عزب مرسي، أمانة شئون المهنيين، وأشرف فتحي كامل موسى أمانة تنمية الموارد، ورأفت عبدالرحمن بدوي، أمانة حقوق الإنسان ، وزياد الأمير عبدالقادر، أمانة الشؤون الصحية، وجابر حسين عوض، أمانة التعليم، وعزت محمد رجب، أمانة الأنشطة السياحية.