حماة الوطن يوقع بروتوكول تعاون مع «الديمقراطي السوداني»

وقع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بروتوكول تعاون مع الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، برئاسة الدكتور حسن عبد القادر هلال، ويهدف البروتوكول إلى تفاهمات تفضي إلى تحالف يسعى إلى توظيف كل الإمكانات لشراكة استراتيجية، لحلحلة الأزمة السودانية، والدفع بالاستقرار في السودان، وتأمين مصالح البلدين على كل الأصعدة، ونقل العلاقة السياسية بين البلدين لعلاقة قائمة دوما على المصلحة المشتركة، والانتقال التدريجي نحو هدف وفاق عام، يحقق التنمية والأمن والاستقرار، ويحفظ السيادة للبلدين في مصير مشترك.

بروتوكول تعاون

ووقع البروتوكول عن حزب حماة الوطن النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، بينما وقع عن الحزب الاتحادي الديمقراطي -المجلس القيادي السوداني- السفير الدكتور أيمن زكريا سلامة، مساعد رئيس المجلس القيادي.

ويأتي البروتوكول في إطار أبدية العلاقة المصرية السودانية الجغرافية والتاريخية، إضافة للروابط الثقافية والاجتماعية والمصير المشترك لشعب وادي النيل، إذ أظهرت الحاجة الماسة، إلى رؤية جديدة متكاملة تعيد التعريف الجديد المواكب للعلاقات المصرية السودانية بالوسائل والسياسات المنتجة للأهداف الاستراتيجية لصالح البلدين.

كما يهدف البروتوكول لتأسيس أرضية انطلاق جديدة، تسعى إلى إقامة شراكة استراتيجية، تقوم على دعامتين هما: المصالح الأمنية المشتركة المتبادلة والتعاون الاقتصادي واسع النطاق، لنقل الخبرات واستغلال موارد البلدين، لمستوى رفاهة وازدهار وسيادة كاملة لكل البلدين.

تفعيل القطاعات المشتركة

وبموجب البروتوكول يجري تفعيل القطاعات المشتركة والعمل على تأسيس تعاون مشترك في عدة قطاعات على رأسها قطاع التعليم، بالعمل على تأهيل وتدريب الكادر المهني في مراحل (الأساس- المتوسط - الثانوي)، إضافة إلى المنح الدراسية في المرحلة الجامعية وفوق الجامعي، ونقل التجربة المصرية بإنشاء مدارس التدريب المهني والتعليم الفني.

إنشاء مدارس للأسر السودانية

كما يجري العمل على إنشاء مدارس للأسر السودانية بمصر، بدعم حكومة جمهورية مصر العربية، بعد موافقة الوزراء المعنيين من البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات والدورات في مجال التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

كما يجري التعاون بقطاع الصحة من خلال العمل على تأهيل الكوادر الصحية السودانية ومعالجة مشكلة عدم إيجاد الدواء بوفرة ومنح فرص علاج جيدة (للشرائح التي ليس لديها المقدرة داخل وخارج السودان) باسم التعاون المشترك.

الكوادر السودانية في عمليات التسويق والجودة

وبموجب البروتوكول يتم تأهيل الكوادر السودانية في عمليات التسويق والجودة العالمية ونقل التجربة المصرية في اقتصاد المعرفة، على أن يتم أيضاً التعاون في قطاع المياه والبيئة من خلال العمل على توحيد المواقف السياسية وقضايا أمن المياه، بما يخدم مصالح البلدين مع المراعاة لقضايا البيئة المتعلقة بالأنشطة المختلفة.

أما في قطاع الأمن الغذائي فأكد البروتوكول على ضرورة العمل على تبني مشاريع إنتاج زراعي وحيواني بمعايير إنتاجية واستثمارية عالية المستوى للتصدير؛ تحفظ مصالح البلدين في توفير الغذاء والاستثمار المشترك.

ومن المقرر أن يتم التعاون في قطاع الإعلام من خلال تنفيذ برامج وخطط استراتيجية مشتركة، تتمثل أولى خطواتها بإنشاء مركز إعلامي متكامل مشترك؛ لخلق رأي عام يخدم مصالح البلدين في النواحي المختلفة.