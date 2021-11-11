تعاون بين جامعة الأزهر وحزب حماة الوطن دعما للبحث العلمي

ألقى اللواء طبيب عصام القاضي، رئيس لجنة الصحة والتعليم الطبي المستمر بحزب حماة الوطن، محاضرة تعريفية عن برنامج التدريب الجراحي الدولي بالكلية الملكية بالمملكة المتحدة لأطباء جامعة الأزهر International Surgical Training Programme (ISTP) التابع لكلية الجراحين الملكية بإنجلترا.

جامعة الأزهر

وقال بيان عن جامعة الأزهر: «وذلك للبدء باتخاذ الخطوات الأولية لسفر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بقطاع الطب بجامعة الأزهر بنين وبنات وفقا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الحزب وجامعة الأزهر في شهر أكتوبر الماضي، صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر».

الشروط المؤهلة للسفر

وواصل البيان: يصب هذا في النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ويجعلهم مواكبين للتطور العالمي في هذا المجال»، موضحًا أنه من الشروط المؤهلة للسفر اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية إيلت بسكور 7 ونصف من 9.

جاء ذلك بحضور عمداء كليات الطب ووكلائهم بجامعة الأزهر، إضافة إلى رؤساء الأقسام، ومدير مكتب التميز الدولي بالجامعة، وأعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى حضور الدكتور مصطفى أبو العينين وكيل لجنة الصحة بحزب حماة الوطن، بجانب لفيف من شباب الأطباء بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر.

يأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، الذي يهدف في المقام الأول إلى دعم جميع المبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحية التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م من أجل توفير حياة كريمة للمواطن في الجمهورية الجديدة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م، ودعمًا للبحث العلمي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية.