اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: نتوقع ارتفاع الإصابات بسبب الشتاء.. ويجب الالتزام بهذه التعليمات

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المنحنى الوبائي خلال هذه الفترة يأخذ في الزيادة من حيث أعداد الإصابات التي تسجلها الوزارة يوميًا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر دخلت ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهناك توقعات بارتفاع إصابات كورونا في البلاد تزامنًا مع حلول فصل الشتاء، مناشدًا المواطنين بضرورة الذهاب إلى المستشفى في حال مرور 24 ساعة على أعراض البرد ولم تحدث أي استجابة بعد تناول الأدوية.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابع المصدر أن هناك تشابها بين أعراض فيروس كورونا، وبين البرد والإنفلونزا الموسمية التي تنتشر في التوقيت الحالي، وعلى المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس.

وطمأن المواطنين بأنه على رغم من ارتفاع الإصابات اليومية، إلا أنها بسيطة ومتوسطة، ومعظمها يخضع للرعاية فى العزل المنزلي، مرجعًا السبب في ذلك إلى اللقاحات وإقبال المواطنين على عملية التطعيم.

وأوضح المصدر أنه بالتزامن مع اقتراب الدخول في فصل الشتاء، يتوجب على المواطنين تهوية أماكن تواجدهم بشكل جيد، وعدم غلق النوافذ والاستمرار في التباعد حتى فى حال التواجد داخل المنزل.

وأشار إلى أن كل مصابين الفيروس ليسوا مصابين بمتحور «دلتا بلس»، علمًا بأنه ليس الأخطر بل الأسرع في الانتشار، مؤكدًا أن هناك وفرة في اللقاحات.

وطالب المواطنين بحجز اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في ظل التيسرات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمتلقين.

رفع درجة الاستعداد بالمحافظات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع درجات التأهب على مستوى محافظات مصر، وذلك لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

بينما كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل جميع مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.