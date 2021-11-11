الصحة تعلن عدد المسجلين على موقع تسجيل لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عدد المسجلين على موقع تسجيل لقاح كورونا، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة وصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا الجرعة الأولى 31 مليون مواطن والحاصلين على الجرعتين 11 مليون مواطن.

وتابعت «الوزارة» أن الدولة تسعى إلى توفير كافة أنواع اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، فوصل مصر أكثر من 72 مليون جرعة، ووصل عدد مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية 1300 مركز، وطمأنت المواطنين بشأن جميع اللقاحات موضحة أن اللقاحات فعالة وأمنه ولا داعى للخوف او القلق ويجب الإسراع في التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة

وأضافت الوزارة، أن مصر دخلت ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والاستمرار في الحرص على البعد عن الزحام والتكدس والحصول على اللقاح.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وقالت الوزارة إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف والصداع واحتقان وفقدان حاستي الشم والتذوق والطفح الجلدي، وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتوقعت الوزارة استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة.