«الصحة» تعلن إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 21 نوفمبر الجاري

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن الحملة من المقرر أن تكون يوم 21 الشهر الجاري وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى الخمس سنوات، مشيرة إلى أن هذه الحملة بها نوع آخر من فيروس شلل الأطفال غير المتعارف عليه في التطعيم الروتيني.

حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في جميع محافظات مصر

وعرفت الوزارة مرض شلل الأطفال، أنه مرض فيروسي شديد العدوي يصيب الأطفال دون سن الخامسة، لافتة إلى أن الحملة ستجوب جميع الشوارع والميادين والمؤسسات والقري والنجوع من خلال فريق طبي متخصص جرى تدريبه خلال الأسابيع الماضية على عملية التطعيم وكيفية الوصول بالحملة إلى المستهدف منها.

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من التطعيمات بشلل الأطفال والتي جاءت على النحو التالي: هي الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية، الأطفال المصابين باللوكيميا، الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة «أدوية السرطان والكورتيزون»، الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل التطعيم حتى زوال المرض المسبب لارتفاع درجة حرارتهم.

الالتزام خلال النزول لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وناشدت الوزارة من المواطنين ضرورة التعاون مع الحملة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، فعلى أولياء الأمور ضرورة ارتداء الكمامات عند النزول للحملة والحرص على التباعد وعدم الزحام ومتابعة أخبار الحملة، مشيرة إلى أن الحملة من المقرر أن تكون بشكل يومي لمدة 3 أيام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.