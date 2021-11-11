الصحة تكشف موعد التطعيم السحائي في المدارس 2021: يستهدف 8 ملايين طالب

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، موعد التطعيم السحائي في المدارس 2021، موضحا أنه سيبدأ في نهاية الشهر الجاري، وعلى أولياء الأمور الموافقة قبل حصول أولادهم على جرعة التطعيم المقررة، كاشفا أن الوزارة تستهدف تطعيم ما يقرب من 8 ملايين طالب سنويا.

موعد التطعيم السحائي في المدارس 2021

وأكد المصدر في تصريحات لـ «الوطن»، أن وزارة الصحة والسكان لم تتعرض لأي تفشيات وبائية لمرض الالتهاب السحائي منذ عام 1982، مشيرا إلى أنه تم إدراج التطعيم ضد ميكروب الإنفلونزا البكتيرية وهي من إحدى مسببات مرض الالتهاب السحائي، خاصة عند الأطفال أقل من 5 سنوات ضمن التطعيمات الإجبارية للأطفال في سن 2 و4 و6 أشهر منذ شهر فبراير 2014، متابعا أن الوزارة قامت بضخ 800 ألف جرعة إضافية من التطعيم، ومن المقرر أن تحصل الصفوف الأولى من مراحل الدراسة المختلفة على التطعيم.

وأوضح المصدر أن مرض الالتهاب السحائي يؤثر على جميع المراحل العمرية، ولكنه أكثر انتشارا بين الأشخاص الذين يعيشون في الأماكن المزدحمة والمغلقة ولا تتعرض للتهوية الجيدة، وبين طلاب الجامعات والمدارس، وتتمثل أعراض مرض الالتهاب السحائي في قلة الشهية والتهيج والنعاس والحمى عند الأطفال، وعند البالغين يتمثل في الصداع والحمى وتصلب الرقبة والنعاس وقلة الشهية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وفي سياق متصل، ناشد المصدر المواطنين، بضرورة التعاون مع الفريق الطبي للحملة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام والتكدس للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى.