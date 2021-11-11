«مدبولي»: رؤيتنا المستقبلية استيعاب الوادي الجديد أعدادا كبيرة من السكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرؤية التنموية المستقبلية تشير إلى أن محافظة الوادي الجديد ستستوعب عددًا كبيرًا جدًا من السكان، فهي محافظة كان يقال عنها دائمًا أن عدد سكانها قليل، لكن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة على توصيل الخدمة لكل محافظة في مصر.

زيارة لمشروع فوسفات أبو طرطور

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أنه سيزور مشروع فوسفات أبو طرطور، وهو أحد المشروعات القديمة التي تواجه مشاكل وتحديات، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حلول جذرية لهذه المشروعات.

عناصر الجذب السكاني

وأوضح «مدبولي»، أننا على بعد مسافة كبيرة جدًا من القاهرة، وفي محافظة حدودية، وتجد هناك كافة المقومات اللازمة للنهوض بتلك المحافظة، وتنفيذ مشروعات بنية أساسية كبيرة فيها، مضيفًا أن جامعة الوادي الجديد ستكون أحد أهم عناصر الجذب السكاني لمحافظة الوادي الجديد، وستكون جزء من العملية التنموية، وسنناقش عدد كبير من المشروعات التنموية.

خدمات للمستثمرين

وأشار إلى افتتاح مركز خدمات مستثمرين للاستثمار الخارجي والداخلي، وكل أوجه التنمية بتتعمل في الوادي الجديد، موضحا أن الدولة تنفذ شبكات فايبر في كل ربوع مصر بمسافات بآلاف الكيلو مترات، لتقديم خدمات مثل الاتصالا والغاز، وغير ها..