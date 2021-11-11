مدبولي يشهد إطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مراسم إطلاق الشعلة الخاصة بالأولمبياد الرياضي النسخة الثالثة للمحافظات الحدودية من المحافظة.

إطلاق شعلة الأولمبياد

وعقب إطلاق شعلة الأولمبياد، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بحسب بيان، أنّه يتم تسجيل بيانات المشاركين من كل محافظة وفقا للألعاب المنفذة وتضم: خماسي قدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، تنس طاولة، وملاحة رياضية، إضافة إلى ألعاب القوى، وكرة طائرة الشاطئ، وقدم الشاطئ، والسباحة، وكرة سرعة، وشطرنج، والكاراتيه.

وقال الوزير، إنّه بعد ذلك يتم تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظات، وهي: مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، وأسوان خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021، حيث سيتم تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى كل محافظة، للمشاركة في اللقاء الختامي بمحافظة أسوان الذي سيتم تنفيذه خلال شهر يناير 2022.