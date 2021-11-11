«المومس الفاضلة» تعيد إلهام شاهين للمسرح مع سميحة أيوب (فيديو)

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، عن تقديم مسرحية بعنوان «المومس الفاضلة» على المسرح المصري، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غياب طويل عن المسرح.

جاء ذلك خلال ندوة حضرتها إلهام شاهين، بمهرجان شرم الشيخ للمسرح، وشهدت تواجد الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي قدمت المسرحية نفسها في خمسينيات القرن الماضي.

فكرة إعادة تقديم المسرحية

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن»، إن فكرة تقديم المسرحية ولدت خلال تواجدهم في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الدولي الشبابي، مؤكدة أنها تحمست جديا لتقديم المسرحية، وأنها تنتظر العودة للقاهرة من أجل بدء تنفيذ الفكرة.

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها ستلح على سميحة أيوب من أجل أن تكون هي مخرجة العمل، على أن يُعرض العمل على المسرح القومي بالقاهرة.

«المومس الفاضلة» عن رواية لـ جان بول سارتر

يذكر أن مسرحية «المومس الفاضلة» هي للكاتب العالمي جان بول سارتر.

إلهام شاهين: أتمنى عرض العمل على المسرح القومي

وعقب الندوة، احتفلت إلهام شاهين وسميحة أيوب، بتكريمهما، مع الإعلامية بوسي شلبي. وأعلنت إلهام، خلال التكريم، أن سميحة أيوب وافقت على تقديم العمل، على أن تكون هي مخرجته.

وشارك في الاحتفال نخبة من الفنانين، أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية، والدكتورة سميرة محسن، وعدد من نجوم المسرح المصري والعربي.

تكريم إلهام شاهين

وأقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، حفل توقيع كتاب عنها بعنوان «إلهام شاهين.. المتمردة»، من تأليف جمال عبد الناصر، بحضور عدد من الفنانين وضيوف المهرجان العرب والأجانب، منهم الفنانة سميحة أيوب، والدكتور سميحة محسن، والدكتور أشرف ذكي، وأحمد صيام، وإيهاب فهمي، والدكتور مدحت الكاشف، ومحسن منصور.

يذكر أن إلهام شاهين، كانت قد كرمت هذا العام مرتين، من قبل المسرح المصري في مهرجانين مختلفين، وكانت آخر أعمالها المسرحية، مسرحية «بهلول في اسطنبول» مع الراحل سمير غانم.