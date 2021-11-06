إلهام شاهين: بختار قضايا شائكة في أفلامي.. والسنة دي بتكرم كل أسبوعين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن موقف تسبب في بكائها، وذلك خلال لقائها مع برنامج «بيت للكل» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مشيرة أنها قدمت شخصية في فيلم يٌدعى «دنيا عبدالجبار»، وأنهم أبلغوها انها ستحصل على جائزة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، ولم تكن تعلم ذلك، وأرسلت والدتها لشراء فستان لها «ماما نزلت مصر وحضرت فستان وفوجئت أن النتائج اتغيرت والسنة دي حصلت مشكلة وعلي بدرخان وداوود عبدالسيد كسروا الستديج لأنهم كانوا في اللجنة، والنتائج اتغيرت، وكنت متوقعة جايزة والدور ده كنت بحبه قوي وكنت متوقعة أخد فيه جوايز لكن محصلش»، موضحة أنها وقفت عند الإعلان عن جائزة أفضل ممثلة ثم جلست حينما سمعت اسما آخر وبكت وكاميرات المصورين لقطت لها هذا الموقف المحرج.

السنة دي بتكرم كل أسبوعين

وأوضحت إلهام شاهين أن هذا العام مميز بالنسبة لها حيث تتلقى تكريمات باستمرار «السنة دي سنة مميزة قوي لأنها جت في وقت كده أن كل أسبوع أو أسبوعين أنا بتكرم من جهة، زي مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، ومهرجان الفضائيات العربية ادوني جائزة اسمها إنجاز العمر، وبعدين قريبا كان فيه مهرجان المسرح القومي وادوني جائزة تكريمية، وكان فيه أكتر من تكريم في أكتر من مناسبة».

دايما بختار الخطوط الشائكة

وأشارت أنها تختار دائمًا الخطوط الشائكة في أفلامها «أنا دايما بختار الخطوط الشائكة اللي يمكن يبقى فيه قلق منها، حتى الممثلات لو جايلهم النوعية دي ممكن يخافوا منها، وفيه موضوعات هي أصلا موضوعات شائكة مش بس الشخصية»، ضاربة المثل بفيلم «حظر تجول» الذي يناقش قضية «زنا المحارم».

«حظر تجول» أول فيلم يناقش قضية زنا المحارم

وعن سبب مناقشة فيلمها هذه القضية الشائكة قالت إلهام شاهين: «سنين بنتكلم بينا وبين بعض في حجرات مغلقة لكن لا نجرؤ نناقش ده في برامج ولا بنقدم ده في برامج ولا السينما على الشاشة والفيلم ده أول فيلم يتكلم عن زنا المحارم وأخد جايزة كبيرة من مهرجان القاهرة السينمائي وأخدت جائزة أفضل ممثلة عن الدور لأنه قدم قضية شائكة للغاية وقدمها برقي شديد عشان منجرحش حد ومنجرحش الطفولة اللي بيمارس عليها ده أو أي طفل بيتفرج أو أي إنسان واتقدم بشياكة شديدة».

كانت تريد أن تصبح مخرجة

وأكدت إلهام شاهين أنها كانت تريد أن تصبح مخرجة ودرست الإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية وتحترف المسرح، ولكنها أصبحت نجمة سينمائية «بيقولي لي أنتي نجمة السينما الوحيدة في تاريخ السينما اللي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، يعني درست مسرح وبقيت نجمة في السينما».