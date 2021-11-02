إلهام شاهين عن التبرع بالأعضاء: صدقة جارية.. سيبونا نعمل خير

أبدت الفنانة إلهام شاهين رفضها لإصرار البعض على الرجوع لرأي الدين في مسألة التبرع بالأعضاء، مضيفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بثينة توكل والإعلامي جمال عنايت في برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر شبكة «أوربت»: «أنا شايفة إنه موضوع مهم جدا جدا، موضوع إنساني قبل أي شيء، وكفاية بقى يفضلوا يقولوا طب نسمع رأي الدين».

كل الشيوخ المحترمين قالوا هيبقى صدقة جارية عن المتوفى

وأكدت إلهام شاهين أن الشيوخ أفتوا بأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة سيكون صدقة جارية لهم «كل الشيوخ المحترمين قالوا لنا رأي الدين وإن ده هيبقى صدقة جارية على روح المتوفى بعد ما أموت أجزاء مني إذا كان فيه أجزاء صالحة وتقدر تشفي أي مريض ودي صدقة جارية على روحي ومش بس أنا بفيد المريض أنا بفيد نفسي».

وأوضحت شاهين أنها سألت عددا من الشيوخ «أنا سمعت آراء من الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الهلالي، وده رأي الدين والناس بقى تبطل تجادل في هذه الأمور واللي عايز يعمل خير يعمل خير واللي مش عايز هو حر وإحنا مش هنحاول نقنعه يعمل خير لكن ميهجمناش ويمنعنا إحنا من عمل الخير» مستنكرة: «ناس بتهاجم بتقول حرام، حرام إيه يابني متروح تسأل الشيوخ».

اللي مات غرقان واللي مات محروق واللي اتفرم في حادثة يعمل إيه

وتحدثت إلهام شاهين عن حجج من يهاجمونها وأنهم يقولون «جسمك ده مش ملكك وده ملك الله وانتي مش من حقك تتبرعي بيه وانتي كده تبقي ضد الدين» متسائلة «فيه واحد مات غرقان والسمك أكل جسمه وواحد اتحرق وواحد مات في حادثة واتفرم وده هيعمل إيه وهيتحاسب ازاي»، معتبرة أن هذا الكلام «كلام مفيهوش منطق ولا علم ولا دين» وأن هؤلاء «معارضون للخير عموما».

وأكدت إلهام شاهين أنها لم تقر بشكل رسمي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها في الشهر العقاري، مضيفة «أنا عاملة فيديو صوت وصورة وأنا بقول إني متبرعة بأعضائي بعد الوفاة».