إصابة 4 بينهم 3 أطفال أشقاء في انقلاب ملاكي بالإسماعيلية 

أصيب 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال أشقاء، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي، مساء اليوم الخميس، على طريق «مصر - إسماعيلية» الصحراوي، على بعد حوالي 7 كيلومترات من مدخل مدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب السيارة رقم «ط ص ل 7418»، قرب محطة خدمات الشروق، بجوار قطاع الأمن المركزي، عند مدخل مدينة الإسماعيلية، للقادم على طريق القاهرة الصحراوي.

نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت مصادر طبية إن المصابين بينهم 3 أطفال أشقاء، كانو يستقلون السيارة مع قائدها، حيث تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بالمجمع الطبي، لإجراء الجراحات اللازمة لهم.

وأضافت المصادر أن المصابين هم «أحمد أسامة محمد عطية»، 55 سنة، و«سارة إسلام حسن»، 11 سنة، وشقيقتها «سلمى»، 15 سنة، وشقيقهما «سيف»، 10 سنوات، وجميعهم يقيمون بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية.

إصابات مختلفة في الحادث

وقالت المصادر إن الإصابات تنوعت بين سحجات مختلفة في أنحاء الجسم، وكدمات متنوعة، واشتباه كسر في الكتف لأحد الأطفال، وأشارت المصادر إلى أن الحالة الطبية مستقرة للأطفال والسائق، ومن المتوقع خروجهم من المستشفى خلال ساعات، بعد الاطمئنان على صحتهم، والتأكد من عدم وجود أي نزيف داخلي.

إصابة 4 في حادث على طريق «الإسماعيلية - العريش»

وأصيب 4 أشخاص في وقت سابق، نتيجة انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، على طريق «الإسماعيلية - العريش»، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.

وأكدت مصادر طبية أن الإصابات، بينهم طفل مصاب بإصابة خطيرة، جراء انقلاب السيارة أمام قرية «جلبانة»، بدائرة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.