إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «الإسماعيلية - العريش»

أُصيب 4 أشخاص، عصر اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة «ميكروباص»، بطريق «الإسماعيلية - العريش»، بالقرب من قرية جلبانة في مدينة القنطرة شرق.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب السيارة «ط أ ل 4618»، أمام شركة الكهرباء بطريق «الإسماعيلية - العريش».

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بخمس سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.

وقالت مصادر طبية بالمستشفى إن المصابين هم «سارة السيد إبراهيم، 27 سنة، مصابة باشتباه كسر في الركبة وجروح وكدمات، ودولت عطية فوزي، 19 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، ومي محسن محمد، 23 سنة، مصابة بجروح وكدمات في أنحاء الجسم، وجميعهم يقيمون بمركز بئر العبد، شمال سيناء، كما أصيب طفل، 8 سنوات بجرح كبير في الرأس وكدمات في مختلف أنحاء الجسم».

وأضافت المصادر الطبية أنه تم استقبال كافة المصابين بقسم الطوارئ لعمل الأشعة والفحوص الطبية اللازمة، مشيرة إلى استقرار حالتهم الطبية، وتوقعت خروج الحالات خلال 48 ساعة المقبلة، حال استقرار الحالات وعدم ظهور أي أعراض جديدة بعد انتهاء الفحوصات.

إصابة 3 أشخاص في حادث بسبب الشبورة

وكان 3 أشخاص بينهم طفلتان، أصيبوا أمس الأربعاء، في تصادم دراجة نارية أمام منطقة كوبري شعيب التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن الإصابات تنوعت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي.