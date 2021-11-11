مصادر: سفاح الإسماعيلية قتل ضحيته بسبب ماكينة حلاقة بـ120 جنيها

قالت مصادر أمنية وقضائية إن جريمة سفاح الإسماعيلية كان سببها الرئيسي وجود خلاف بين المتهم «دبور» والمجني عليه «محمد صادق» بسبب ماكينة حلاقة «شعر» خاصة بالمتهم، وأنه توجه إلى المجني عليه بقصد أن يتولى مهمة تصليحها فلم يجده وترك الماكينة لشقيقته وبعد يوم عاد لمتابعة تصليحها.

وأوضحت المصادر أن ماكينة الحلاقة التي حدث بسببها الخلاف بين سفاح الإسماعيلية والمجني عليه لا يزيد ثمنها عن 120 جنيهًا، وبعد حدوث مشادة بينهما بسبب عدم تصليحها عقد المتهم النية على قتل المجني عليه فقتله وقطع رأسه، وأعد أدوات الجريمة مسبقًا قبل أن ينفذها بساعات وتربص بالمجني عليه وعندما شاهده سار بجانبه وتحدث معه ودخل معه في مشادة كلامية وبعدها أخرج المتهم من ملابسه سكينًا وسدد عدة طعنات في جسد المجني عليه الذي حاول الفرار لكن نية سفاح الإسماعلية كانت مبيتة ومعدة على الانتقام وإزهاق روح المجني عليه، فتبعه بالعدو خلفه وسدد لها عدة طعنات قاتلة أودت بحياته في مشهد مروع أمام المارة.

سفاح الإسماعيلية يعرف المجني عليه منذ 15 عاما

وأوضح أمر إحالة سفاح الإسماعيلية الشهير بـ«دبور» أن المتهم ارتكب جناية القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وتمثيل بجثمان المجني عليه محمد صادق 42 سنة بأنه التف خلفه واستل سكينًا وانهال عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد ما بين الصدر والبطن والعنق، ما أودى بحياته وذبحه وقطع رأسه وسط الشارع، وأن كاميرات المراقبة وثقت جريمة سفاح الإسماعيلية، كما أن المتهم اعترف بالجريمة بدافع الانتقام من المجني عليه لوجود خلافات قديمة بينهما، وأن بينهما علاقة تعارف عمرها 15 سنة.

أمر الإحالة: سفاح الإسماعيلية شرع في قتل شخصين حاولا التصدي له

أمر إحالة سفاح الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات اقترن بجنايات أخرى بخلاف جناية قتل المجني عليه محمد صادق والتمثيل بجثمانه، وهي الشروع في قتل المجني عليهما: «محمود أحمد إبراهيم»، أصيب بطعنة من سلاح أبيض «مطواه» كانت برفقة المتهم، كما أصيب المجني عليه «سليمان عايد حمد» بطعنة من المتهم عندما حاول التصدى له ومنعه من التمثيل بجثمان المجني عليه الأول محمد صادق، بالإضافة إلى ارتكاب المتهم جرائم أخرى مثل حمل سلاح دون الضرورة المهنية والحرفية التي تستوجب عليه حمل تلك الأسلحة.

وكشف قرار إحالة سفاح الإسماعيلية إلى الجنايات عن أن تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان المجني عليه محمد صادق أثبت جواز حدوث الواقعة بما أدلى به شهود العيان وما جاء أيضًا في أقوال المتهم في محضر تحقيقات النيابة العامة.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية حددت جلسة 4 ديسمبر المقبل أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية بتهم القتل العمل والشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء.