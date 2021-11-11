«الحلمية العسكري» و«مركز العجوزة» يستقبلان مسؤولا إماراتيا

استقبل مستشفى القوات المسلحة بالحلمية، ومركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة، الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقرينته سمو الشيخة حصة بنت صقر القاسمي، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وشملت الزيارة التعرف على أحدث الأجهزة المستخدمه فى كل التخصصات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية، ومركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة.

كما التقى الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي خلال الزيارة بعدد من مصابي عمليات مكافحة الإرهاب، معربا عن أمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيدا بالمنظومة الطبية المتطورة وكفاءة الأطقم الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية.